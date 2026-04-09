Los Gobernadores y Funcionarios Agradecidos por la Reforma Aprobada en Diputados

La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares por parte de la Cámara de Diputados marca un hito en la administración de recursos naturales en Argentina. Javier Milei destaca la importancia de esta norma para fortalecer la autonomía de las provincias.

Javier Milei expresó su gratitud a cinco gobernadores y otros funcionarios tras la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares. En un comunicado oficial, subrayó que la normativa busca “garantizar seguridad jurídica y empoderar a las provincias en la gestión de sus recursos”.

Una Reforma Histórica para Proteger Nuestros Glaciares

Según el comunicado, esta reforma “aclara con precisión científica que se debe seguir protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas”. Esto permitirá, a partir de evaluaciones técnico-científicas, la explotación de minerales en áreas que anteriormente estaban incorrectamente catalogadas como glaciares.

Un Voto que Refleja el Apoyo Gubernamental

Con un resultado favorable de 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, Milei afirmó que “la redacción anterior era confusa y generaba interpretaciones erróneas que prohibían actividades mineras, incluso donde no había nada que proteger”.

Defendiendo la Constitucionalidad

El presidente explicó que los anteriores lineamientos derivaban en conclusiones que contravenían el artículo 41 de la Constitución, que establece la utilización racional de los recursos naturales y el dominio originario de las provincias, mencionado en el artículo 124.

Empoderamiento Provincial en la Gestión de Recursos

Milei destacó que “la reforma devuelve a las provincias su competencia como legítimas titulares del dominio de sus recursos”, lo que les permitirá identificar, proteger y administrar eficientemente sus reservas hídricas.

Un Golpe a las Interferencias Extranjeras

El presidente también enfatizó que “los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y aquellos que intentan obstruir el progreso de Argentina han visto su esfuerzo inútil”.

Agradecimientos y Reconocimientos

Milei no dejó de lado su reconocimiento a los diputados y senadores que apoyaron la reforma. Especial mención hizo a los gobernadores de las provincias involucradas: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Un Trabajo Coordinado que Da Sus Frutos

El presidente también valoró la labor de la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy, y los secretarios de Minería y Energía, quienes fueron fundamentales en este proceso.

“Este esfuerzo coordinado nos ha llevado a establecer un marco normativo claro y sólido. A partir de ahora, Argentina recupera un verdadero federalismo ambiental y una política soberana para la explotación de sus recursos”, concluyó Milei.