Irán no puede ‘secuestrar’ el estrecho de Ormuz con peajes, afirma Yvette Cooper – Últimas noticias políticas del Reino Unido

En su esperada intervención en el Mansion House de Londres, la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, subrayará la crucial importancia de mantener abierto el estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial.

Cooper hará hincapié en cómo el comercio internacional depende de la libertad de navegación, destacando que el estrecho conecta a naciones productoras de petróleo y abonos, incluyendo a Catar, Emiratos Árabes Unidos, e Irak, y ahora se ve amenazado por las acciones de Irán.

Un Llamado Urgente para la Navegación Internacional

«El fertilizante para África, el gas natural para Asia y el combustible para aviones que surcan el cielo mundial, son recursos que dependen de esta ruta comercial fundamental. Cerrar estos pasajes es contrario a la ley internacional del mar. La historia del Reino Unido nunca ha estado más vinculada a la navegación libre, y hoy, esa libertad impacta a todas las naciones e industrias.» Cooper también mencionará el papel pionero de Gran Bretaña en la creación de leyes marítimas y la lucha contra la piratería, enfatizando cómo la libre navegación es esencial para el comercio global.

Acciones Humanitarias y Económicas

La ministra propondrá el apoyo a las iniciativas de la Organización Marítima Internacional para reanudar la actividad de los barcos varados y ayudar a los 20,000 marineros atrapados, marcando esto como un paso inicial tanto humanitario como económico.

Críticas a la Retórica Belicosa

Cooper también ha denunciado los recientes comentarios de **Donald Trump**, refiriéndose a su amenaza de erradicar a la civilización iraní como “totalmente errónea” y preocupante. En sus declaraciones, la ministra enfatiza que el lenguaje confrontativo puede tener consecuencias peligrosas.

Un Mensaje Humanitario y Diplomático

«Debemos distinguir entre el régimen opresor iraní y su pueblo; muchos han sido brutalmente reprimidos,» afirma Cooper, resaltando la necesidad de un enfoque más humano y diplomático en las relaciones internacionales.

Compromisos con Aliados Clave

Mientras tanto, **Keir Starmer**, líder del Partido Laborista, se encuentra en el Golfo, donde ha reafirmado la alianza con **Arabia Saudita**, describiéndola como un «aliado firme». Starmer está trabajando para convertir el cese al fuego en un acuerdo de paz duradero en la región, lo cual incluye la apertura del estrecho de Ormuz.

Estabilidad Regional a Largo Plazo

El primer ministro se ha comprometido a profundizar la cooperación entre el Reino Unido y Arabia Saudita en materia de defensa, al tiempo que celebra un siglo de amistad bajo el Tratado de Jeddah.

Cooper destaca la importancia de estas relaciones en la creación de una estabilidad sostenible en el Medio Oriente, en la que la libertad de navegación y el comercio abierto sean pilares fundamentales.