El Gobierno busca renegociar metas con el FMI en reunión en Washington

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington la próxima semana para participar en las cruciales reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este viaje ocurre en un momento clave, ya que aún no se ha concretado el acuerdo técnico para la segunda revisión, lo que pone en juego futuros desembolsos económicos.

Fuentes del Ministerio de Economía han señalado que las negociaciones continuarán con reuniones virtuales esta semana, pasando a un formato presencial entre el 13 y el 15 de abril. Caputo estará acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. Existe la posibilidad de una cumbre con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, dependiendo de la agenda final.

Negociaciones Críticas sobre las Reservas y el Waiver

Uno de los puntos más tensos en la negociación gira en torno al nivel de reservas. El BCRA se comprometió a finalizar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas de USD 2.400 millones. Sin embargo, una modificación de las metas llevó a que el objetivo se ajustara a USD 2.600 millones negativos, y hasta la fecha de revisión en febrero, el desvío era de aproximadamente USD 11.500 millones.

Desde el equipo oficial sostienen que este desajuste se debe a la autoimposición de no intervenir en el mercado cambiario y a la venta de divisas autorizada en el contexto de elecciones legislativas bajo presión cambiaria.

A partir de enero de 2026, el Central ha comprado cerca de USD 3.700 millones y mantiene un esquema de compra del 5% de las operaciones diarias. Este aumento será el argumento principal para solicitar un waiver, basado en el cumplimiento de otras metas clave: el superávit fiscal del 1,4% para 2025 y una emisión cero para asistencia al Tesoro. Sin embargo, el crecimiento de las reservas brutas y netas ha sido asimétrico, con solo USD 600 millones aumentados en reservas netas.

Desafíos en el Frente Fiscal y Vencimientos de Deuda

El agitado cronograma de deuda añade presión al equipo económico. Según un informe de Eco Go, los compromisos de capital e intereses para 2026 suman USD 21.933 millones, de los cuales USD 18.184 millones corresponden al Tesoro. Se anticipa un pico de tensión en julio, con pagos que alcanzarán los USD 4.742 millones. Con el riesgo país oscilando entre 500 y 600 puntos básicos y la volatilidad global a raíz de conflictos internacionales, el acceso al mercado se complica, obligando a Caputo a recurrir a licitaciones en dólares a plazos más largos.

En el ámbito fiscal, el desafío radica en mantener el superávit en medio de un descenso en los ingresos. Tras un superávit primario de 1,4% del PIB en 2025, el Gobierno se ha comprometido a aumentar este porcentaje al 2,2% este año. En el primer bimestre, el Sector Público Nacional registró un superávit primario cercano al 0,4% y un superávit financiero del 0,1%. Sin embargo, una caída sostenida en la recaudación ha llevado a un recorte del 3,3% en el gasto primario durante el primer trimestre.

Respaldo Político y Objeciones Técnicas

En el ámbito diplomático, Estados Unidos, el mayor accionista del FMI, sigue respaldando a Argentina. A pesar de esto, los técnicos del FMI han expresado objeciones sobre varios aspectos del programa, como la decisión de no actualizar el Índice de Precios al Consumidor, la dinámica de compra de reservas y la situación de los juicios contra el Estado. Un reciente fallo favorable sobre la expropiación de YPF podría ayudar a aliviar algunas de estas preocupaciones.

AM/ML