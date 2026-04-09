Las Últimas Horas de Juan Ramón Duarte Antes del Enigmático Disparo

En un día marcado por el misterio, el 9 de abril de 1953, se descubrió el cuerpo sin vida de Juan Ramón Duarte, conocido como "Juancito", en su departamento en Recoleta. La duda persiste: ¿fue realmente un suicidio?

El Hallazgo de un Cuerpo Sin Vida

La mañana del 9 de abril de 1953 comenzó con neblina en Buenos Aires. En un departamento ubicado en la Avenida Callao 1944, Juan Ramón Duarte fue encontrado muerto a los 38 años. Su mayordomo, Inajuro Hashimi, y su peluquero, José Gullo, hallaron su cuerpo arrodillado, con un disparo en la cabeza. La versión oficial lo etiquetó como suicidio, pero el caso dejó más preguntas que respuestas desde el primer momento.

Un Hombre de Orígenes Modestos

Duarte, nacido en 1914 en Los Toldos, tuvo una infancia marcada por la pobreza y la marginalidad. Hijo extramatrimonial de Juan Duarte y Juana Ibarguren, trabajó inicialmente como vendedor ambulante de jabones antes de llegar al círculo político. Su ascenso al poder fue meteórico, convirtiéndose en secretario privado de Juan Domingo Perón en su presidencia.

El Poder Detrás del Escenario

Como secretario, Duarte se volvió un operador clave en el gobierno, prácticamente el único acceso al Presidente. Esto le otorgó un poder considerable, permitiéndole influir en decisiones gubernamentales y, curiosamente, en el sector cinematográfico, a través de empresas como Argentina Sono Film, y en negocios de la carne. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su controversia, siendo visto por la oposición como una figura opaca y cuestionada.

La Noche de su Muerte

Los días previos a su muerte fueron críticos. Ante las denuncias de algunos oficiales militares sobre irregularidades en su entorno, Perón ordenó una investigación. La noticia de su renuncia y el tenso discurso presidencial lo aislaron del círculo de poder que había disfrutado. En la noche del 8 de abril, por última vez, Duarte compartió momentos con amigos antes de quedar solo en su departamento, consumido por la desesperación.

Un Suceso Cuestionado

Tras el hallazgo de su cuerpo, las circunstancias de su muerte generaron dudas. La falta de autopsia, las inconsistencias sobre el arma utilizada y la extravío de evidencia técnica han alimentado teorías sobre un posible encubrimiento. Los informes médicos y testimonios contradictorios no han hecho más que aumentar la confusión en torno a su muerte.

Cartas que Revelan Tensión

En su mesa de luz, se halló una carta de despedida dirigida a Perón, la cual contenía erratas que generaron desconfianza sobre su autenticidad. Contrariamente, había escrito también a su novia, Fanny Navarro, con un tono sombrío que contrastaba con la carta política. Esta dualidad ha llevado a especular que tal vez la primera fue fabricada para justificar su muerte como un acto patriótico.

Legado en la Historia Argentina

La muerte de Juan Ramón Duarte queda en el imaginario colectivo como un acontecimiento rodeado de misterio y controversia. Su figura, marcada por la opulencia y los excesos, se convirtió en un símbolo de los vaivenes del poder argentino en esa época. La sombra de su muerte aún persiste, desafiando la versión oficial y manteniendo vivo el interés por desentrañar los secretos que rodearon su vida y su muerte.