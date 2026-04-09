ETF de Bitcoin atrae $471 millones en un día récord desde febrero

Un impresionante flujo de capital en ETFs de Bitcoin se convierte en una señal clara de la creciente atención institucional hacia las criptomonedas.

El lunes 6 de abril se registró un hito en el mercado de criptomonedas con las entradas netas de los ETFs de Bitcoin alcanzando un sorprendente total de $471 millones, marcando su mejor día desde febrero. Este fenómeno refuerza la posición de estos fondos como un indicador clave del interés en el ecosistema digital.

Desde su lanzamiento, el volumen total de capital ingresado a estos ETFs ha superado los $56.000 millones, consolidándose como la opción preferida en Wall Street para acceder a activos digitales. Entre los principales contribuyentes al flujo de capital se destacan:

Principales ETFs de Bitcoin y sus ingresos

Los fondos que lideraron las entradas fueron:

iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock: $181,89 millones

Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) de Fidelity: $147,32 millones

ARKB de Ark & 21Shares: $118,76 millones

mini BTC Trust de Grayscale: $17,59 millones

BITB de Bitwise: $3,79 millones

HODL de VanEck: $1,97 millones

Juntos, los tres primeros fondos concentraron aproximadamente el 95% de las entradas del día, destacando la preferencia de los inversores institucionales. Esta actividad positiva marca el sexto mayor flujo de capital en 2026, subrayando la creciente aceptación de los ETFs como una herramienta para medir la demanda en el sector cripto.

La recuperación de Bitcoin, cuyos precios se estabilizaron alrededor de $68.800 tras varias jornadas de presión vendedora, coincide con este auge. Sin embargo, los indicadores sobre la cadena sugieren un debilitamiento en el interés directo en la blockchain, con una caída de la demanda de 30 días a -87.600 BTC al 5 de abril.

Ethereum también experimenta un resurgimiento

No solo Bitcoin se benefició de esta ola positiva. Los ETFs de Ethereum también mostraron un notable crecimiento, registrando ingresos de $120,24 millones el mismo lunes. Este aumento marca el mejor registro desde los $138,25 millones alcanzados el 17 de marzo, señalando un renovado interés institucional hacia el segundo activo cripto más destacado.

Esta inyección de capital rompe una racha de dos días en negativo, revitalizando el mercado de ETH y sugiriendo que los inversores están reorientando su atención hacia Ethereum como parte de su estrategia de inversión en activos digitales.