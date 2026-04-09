Flan Crema Perfecto: Sin Agujeritos y Cocido a Fuego Bajo

El flan casero es un clásico que sigue conquistando corazones y paladares en todas las generaciones. Con reminiscencias de la tradición, Ximena Sáenz presenta su versión, una mezcla de recuerdos familiares y técnicas modernas que rinden homenaje a un postre insuperable.

El Debate del Flan: ¿Con Agujeritos o Liso?

Entre los amantes del flan existe una discusión que nunca se apaga: ¿es mejor el flan con agujeritos o el liso? Mientras que los tradicionalistas argumentan que las burbujas son signo de una correcta cocción a baño María, otros aseguran que son el resultado de un exceso de temperatura. Cada grupo defiende su preferencia con pasión.

La Crema Perfecta: El Alma del Flan

La clave para un flan memorable radica en su cremosidad. Ximena Sáenz, amante de la cocina y propietaria de Casa Sáenz, comparte una receta familiar, heredada de su amiga Vale, que logra un flan compacto y brillante, perfecto para impresionar a los comensales.

Receta del Flan Casero de Ximena Sáenz

Antes de comenzar, Ximena enfatiza que la proporción de ingredientes y la temperatura de cocción son esenciales. Esta receta es un legado familiar de Celina Uzcudun de Ferrante, conocida como «Chela», quien, a sus 104 años, sigue preparando el flan más elogiado.

Preparación del Caramelo

Ximena opta por un caramelo simple con agua. Es crucial no revolver la mezcla para evitar que el azúcar se cristalice. Con un ojo experto, cocina a fuego alto hasta que el caramelo adquiera su característico color dorado.

El Molde Ideal

Utiliza un molde savarín de 28 centímetros que facilita una cocción uniforme. Al verter el caramelo en el molde, asegúrate de cubrir bien todos los lados para un acabado perfecto.

La Mezcla del Flan

La receta original lleva 10 yemas y 2 huevos. Sin embargo, Ximena añade un par de huevos extra para garantizar una textura excepcional. Al calentar la leche con azúcar, busca un color marrón claro que intensifique el sabor.

La Cocción: El Éxito del Flan

La cocción lenta y a baja temperatura es fundamental. A 120°C durante una hora y cuarenta minutos, el flan se cocerá a la perfección, evitando los indeseados agujeritos. Puedes emplear un truco de abuela con una cuchara de madera para controlar la temperatura.

El Arte del Desmolde

Una vez cocido, el flan debe descansar. Si el caramelo está suelto y el flan «baila» en su interior, está listo para desmoldar. Coloca un molde más grande sobre el flan y da vuelta con confianza.

¡Atrévete a Preparar Este Flan Casero!

La receta de Ximena Sáenz es un viaje a la infancia y a la tradición, donde cada bocado cuenta una historia. ¿Te atreves a recrear este clásico en tu cocina y sorprender a tus seres queridos?