Reforma de la Ley de Glaciares: Votación de Diputados de Corrientes

En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados de Argentina dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares, un tema que ha generado intensos debates. Con un quórum ajustado, el oficialismo logró una votación de 137 a favor contra 111 en contra.

El resultado de la votación refleja la polarización política del país, particularmente en la representación de Corrientes, que aportó cuatro votos a favor y tres en contra.

El Bloque a Favor: Estrategia Exitosa entre LLA y la UCR

El gobierno nacional consolidó su mayoría gracias al respaldo de varios bloques aliados. En Corrientes, los tres diputados de La Libertad Avanza (LLA) mantuvieron su apoyo incondicional a las propuestas del oficialismo. A ellos se les sumó un destacado miembro del radicalismo provincial, quien resultó fundamental para el desenlace favorable de la votación.

El Rechazo del Peronismo: Preocupaciones Ambientales

Por otro lado, los legisladores de Unión por la Patria se opusieron enérgicamente a las modificaciones a la norma ambiental. Argumentaron que los cambios representan un riesgo significativo para las reservas de agua dulce del país.

Quórum y Apoyos Clave para la Aprobación

La sesión se inició con la presencia justa de diputados, gracias al apoyo de bancadas como Elijo Catamarca y Adelante Buenos Aires. El debate, que se prolongó por más de diez horas, se centró en la flexibilización de las zonas protegidas para permitir actividades económicas, lo que provocó intensos enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición ambientalista.

Con esta sanción, la reforma de la Ley de Glaciares entra en vigencia, marcando un hito en la agenda legislativa del oficialismo. Esto demuestra la capacidad del gobierno para articular alianzas con sectores del radicalismo y el PRO en el avance de sus proyectos estructurales.