Tensión en el aire: el enfado de Pietragalla y la respuesta de Lilia Lemoine

Durante la sesión en el Congreso dedicada a la Ley de Glaciares, un momento de alta tensión tuvo lugar cuando el diputado Horacio Pietragalla Conti se enfrentó a legisladores del bloque libertario. Las desavenencias surgieron en medio de un homenaje por el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El enfrentamiento estalló cuando Pietragalla, en un gesto de indignación, abandonó su banca para recriminar a sus colegas libertarios por lo que consideró una burla y falta de respeto hacia el homenaje que se estaba realizando. Tras palabras acaloradas, como «Vos sos un salame. Respeto, sos un pancho, vos», el legislador fue conducido de nuevo a su puesto por sus compañeros de bancada, Paula Penacca, Germán Martínez y Agustín Rossi, quienes intervinieron para calmar la situación.

Reacciones en el Congreso

Posterior al incidente, la diputada Lilia Lemoine utilizó sus redes sociales para expresar su desacuerdo con la actitud de Pietragalla, al acusarlo de haber amenazado a otro diputado. Lemoine también hizo hincapié en que el comportamiento del legislador de Unión por la Patria debilita su rol al frente de la Comisión de Derechos Humanos, añadiendo que había asistido a la sesión anterior portando una cadena metálica.

El Mensaje de Lilia Lemoine

En su posteo, Lemoine denunció: «Acá lo tienen a Pietragalla de UxP amenazando a Quintar para agarrarse a trompadas. EL TIPO PRESIDE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. La sesión anterior vino con UNA CADENA METÁLICA EN LA MANO. Están intentando que se levante la sesión. No saben lo DIFÍCIL que es NO REACCIONAR.»

El clima de confrontación en el Congreso se mantiene tenso mientras avanza el debate sobre la Ley de Glaciares, un tema que requiere atención y respeto, especialmente en un día tan significativo como el 24 de marzo.