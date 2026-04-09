Colonia Renace: Aventura, Cultura y Gourmet

Ubicada a orillas del Río de la Plata, Colonia del Sacramento combina historia, arquitectura y naturaleza en un entorno de paz. Ideal para escapadas o reuniones creativas, este destino cautiva por su encanto y tranquilidad.

Colonia del Sacramento se destaca por su singular mezcla cultural. Este atractivo destino, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ofrece un recorrido inolvidable a través de sus calles empedradas y su rica historia, marcada por la rivalidad entre España y Portugal en los siglos XVII y XVIII.

Explora Colonia: Actividades Imperdibles

Buquebus lanza una serie de excursiones de un día, perfectas para quienes desean conocer los tesoros de Colonia. Las opciones incluyen:

Recorridos Únicos

Disfruta de un city tour por el casco histórico, visita la renovada Plaza de Toros del Real de San Carlos, y navega por las tranquilas aguas de la bahía al atardecer. También puedes recorrer la ciudad en carritos de golf, una manera divertida de sumergirse en el ambiente local, a apenas una hora de Buenos Aires.

Proyectos para Incrementar el Turismo en Colonia

Con la llegada del China Zorrilla, el ferry eléctrico más grande del mundo, Buquebus planea potenciar el turismo en Colonia, triplicando el número de visitantes mientras preserva su esencia. Las iniciativas incluyen:

Aventura y Cultura

Buquebus ofrece oportunidades para disfrutar de actividades deportivas, eventos culturales y festivales. Además, se promueven vínculos académicos entre universidades de Buenos Aires y las instituciones de Colonia, enfocándose en la innovación y la sostenibilidad.

Experiencias Gastronómicas

Los amantes de la buena comida podrán explorar rutas del vino y visitar chacras productoras de aceite de oliva y queserías artesanales, que reflejan la riqueza cultural de la región.

Bienestar y Naturaleza

Las escapadas enfocadas en el bienestar invitan a conectar con la naturaleza y disfrutar del entorno sereno de Colonia.

Novedades para el 2026

Entre los eventos que Buquebus tiene planeados, destaca la Media Maratón Internacional de Colonia el 28 de junio de 2026. Este evento ofrecerá circuitos de 5K, 10K y 21K a través de los paisajes más emblemáticos de la ciudad, incluyendo su casco histórico y la costa del Río de la Plata, atrayendo corredores de diversos países.

Un Nuevo Destino a Solo Una Hora de Buenos Aires

Colonia no solo es un atractivo turístico de primer nivel, sino que ofrece una escapada fácil desde Buenos Aires. Viajar en el mayor ferry eléctrico del mundo garantiza comodidad y la oportunidad de explorar una ciudad llena de historia, naturaleza y calidad de vida.

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