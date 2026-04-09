Predicen cuánto peso perderá cada usuario de Ozempic y su riesgo de efectos secundarios

Un reciente estudio revela las razones detrás de la variabilidad en la pérdida de peso y los efectos secundarios entre quienes toman medicamentos GLP-1. Descubre qué factores pueden influir en la eficacia de estos tratamientos.

Investigadores del Instituto de Investigación 22andMe, en Palo Alto, California, han realizado un estudio que saca a la luz las disparidades en la efectividad de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso. La investigación fue publicada en la prestigiosa revista Nature y promete cambiar la forma en que se abordan estos tratamientos.

Resultados Variados en la Pérdida de Peso

Los datos previos indican que la reducción promedio de peso en tratamientos con medicamentos GLP-1 es del 10,2 por ciento. Sin embargo, esta cifra esconde una enorme variabilidad: un 4,9 por ciento de los pacientes experimentó una pérdida superior al 25 por ciento, mientras que un 32,2 por ciento de ellos vio un descenso inferior al 5 por ciento, e incluso algunos aumentaron de peso.

Identificación de Factores Predictivos

Los investigadores sostienen que entender los factores que afectan la respuesta a los medicamentos GLP-1 puede ser fundamental para mejorar las estrategias de tratamiento. Esto incluye la elección del fármaco y la dosificación adecuada.

Un Estudio Amplio sobre Genética y Efectos Secundarios

El estudio abarcó a 27.885 participantes que recibieron terapia con inyecciones GLP-1, tales como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, entre otros. La mayoría de los encuestados eran mujeres (82,4%) con una edad media de 52 años. Los resultados indican que la ascendencia genética desempeña un papel significativo en la efectividad de los tratamientos.

Factores No Genéticos y su Impacto

Los resultados en la pérdida de peso no solo dependen de factores genéticos; también influyen el tipo de medicamento utilizado, el sexo, y la ascendencia de los pacientes. El estudio encontró que la eficacia fue mayor en mujeres y personas de ascendencia europea, en comparación con latinos y afroamericanos.

Variantes Genéticas Clave

Se identificaron dos variantes genéticas que se relacionan con la eficacia de los fármacos semaglutida y tirzepatida, así como con la incidencia de efectos adversos. Una variante del gen GLP-1R se asoció a una mayor pérdida de peso, mientras que otra variante en el receptor GIPR podría estar detrás de un mayor riesgo de efectos secundarios.

Implicaciones para el Tratamiento

Estos hallazgos ofrecen una base científica sólida para entender cómo estos medicamentos funcionan en función de las características genéticas de cada paciente. Sin embargo, no hay que pasar por alto que factores como la dieta y el ejercicio son igualmente cruciales para el éxito a largo plazo en la reducción de peso.