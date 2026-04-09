Glaciares: Así votaron los diputados de Córdoba

La madrugada del jueves marcó un hito en la gestión ambiental argentina, ya que la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Glaciares. Esta reforma redefine las áreas bajo protección y genera un intenso debate entre los legisladores.

El proyecto fue validado con un voto de 137 a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, reflejando así la tensión política en torno a la cuestión ambiental.

Votación de los Diputados Cordobeses

El bloque libertario mostró su apoyo incondicional, con la presencia de Gabriel Bornoroni (jefe de bloque), Belén Avico, Marcos Patiño Brizuela, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Luis Picat, María Celeste Ponce y Laura Rodríguez Machado.

También se unió al respaldo la diputada de Provincias Unidas, Alejandra Torres.

Quienes se Opusieron a la Reforma

En el bando contrario, los diputados cordobeses Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, y Juan Brügge manifestaron su desacuerdo, mientras que Ignacio García Aresca no estuvo presente en la sesión. También votaron en contra Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria).

El Llamado de Schiaretti a un Debate Más Ampliado

Juan Schiaretti expresó su preocupación sobre el proceso, argumentando que la modificación de la ley es un asunto complejo que requiere un análisis profundo y consensuado. «No se puede hacer de manera exprés», enfatizó, haciendo hincapié en que este tema necesita el tiempo adecuado para generar una legislación efectiva y sostenible.

Además, destacó la importancia del cuidado de los glaciares como una cuestión de unidad nacional. «El inventario de glaciares y zonas periglaciares es una responsabilidad irrenunciable del Estado Nacional, con la colaboración necesaria de las provincias», concluyó.