Criptoestafas en EE. UU. aumentan un 23% en 2025, marcan pérdidas históricas

Las alarmas suenan en el ámbito digital: los fraudes relacionados con criptomonedas en Estados Unidos superaron los 11.400 millones de dólares en 2025, según un reciente informe del FBI.

El auge de las estafas con criptomonedas ha sido imparable. En 2025, estas actividades delictivas aumentaron un 23%, lo que se traduce en pérdidas sin precedentes en comparación con los 9.300 millones de dólares de 2024.

Este fenómeno refleja un panorama alarmante, donde las redes criminales se vuelven cada vez más astutas y utilizan tecnologías avanzadas, como la Inteligencia Artificial, para perpetrar sus delitos, afectando a miles de víctimas.

Durante el año pasado, se registraron 181.565 denuncias de fraudes en el Internet Crime Complaint Center del FBI, lo que representa un incremento del 21% respecto al año anterior. Sin embargo, se estima que el verdadero número de afectados podría ser mucho mayor, ya que solo entre el 2% y el 15% de las víctimas suelen presentar una denuncia formal.

Impacto Económico y Perfil de las Víctimas

El informe indica que el promedio de pérdidas por persona asciende a 62.604 dólares, con más de 18.600 individuos sufriendo daños que superan los 100.000 dólares. Preocupa especialmente que los adultos mayores sean los más afectados, acumulando 4.400 millones de dólares en pérdidas, casi el doble que el grupo de edad de 50 a 59 años.

Métodos Comunes de Estafa

Entre los fraudes más perjudiciales se destacan las estafas de inversión, que provocaron pérdidas de 7.200 millones de dólares. Otros delitos como el robo de correos corporativos y las estafas de soporte técnico también han dejado huellas significativas, con pérdidas de 3.000 millones y 2.100 millones, respectivamente.

Tácticas de los Estafadores

Las estrategias utilizadas por los estafadores son diversas y extremadamente engañosas. Entre las más comunes se encuentran:

– «Pig butchering»: falsas relaciones sentimentales que conducen a inversiones fraudulentas.

– Apps y sitios falsos: que reproducen la apariencia de exchanges legítimos.

– Promesas de retornos garantizados: relacionadas con proyectos inexistentes.

El informe también expone prácticas alarmantes en países como Myanmar, Camboya y Laos, donde estructuras criminales reclutan engañando a trabajadores y los obligan a operar en centros de llamadas dedicados a cometer fraudes de manera sistemática.