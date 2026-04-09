PAMI: Consejos para prevenir estafas online este 9 de abril

La digitalización de los trámites de salud ha traído consigo riesgos preocupantes para los adultos mayores. PAMI lanzó una campaña de prevención para salvaguardar la información personal de sus afiliados.

La Campaña de PAMI contra Estafas Virtuales

Este jueves 9 de abril, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) destacó la urgencia de proteger la información personal en línea. Ante el incremento de perfiles falsos que intentan engañar a los afiliados, la obra social ofreció orientaciones claras para reconocer sus canales oficiales en redes sociales.

Identificación de Cuentas Oficiales

Para asegurar la autenticidad de las cuentas de PAMI, los usuarios deben prestar atención a algunos factores clave:

Las cuentas verificadas cuentan con el tilde azul junto a su nombre, un historial activo de publicaciones y una considerable cantidad de seguidores. Si falta alguno de estos elementos, puede ser un indicativo de que se trata de un perfil fraudulento.

Consejos y Canales para Denunciar Estafas

Si un afiliado sospecha que está siendo objeto de un fraude, PAMI recomienda suspender inmediatamente la comunicación y nunca compartir información sensible como contraseñas o números de tarjetas. A pesar de que los usuarios pueden realizar gestiones en línea, deben permanecer alertas a solicitudes sospechosas.

Herramientas de Verificación y Asesoramiento

Los afiliados pueden verificar la legitimidad de cualquier trámite a través de la línea telefónica 138, donde operadores capacitados confirman la autenticidad de las solicitudes de datos. Es esencial utilizar únicamente los canales oficiales para cualquier consulta o trámite.

La Importancia de la Seguridad Digital

PAMI enfatiza que la seguridad de la información recae tanto en la institución como en sus beneficiarios. Identificar correctamente los canales oficiales es crucial para disminuir el riesgo de caer en estafas y asegurar que los servicios lleguen a quienes realmente los necesitan.

Responsabilidad en el Uso de la Tecnología

La obra social recuerda que nunca solicitará información bancaria ni transferencias a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Todos los trámites se llevan a cabo mediante sistemas internos seguros. A su vez, es fundamental que familiares y cuidadores de los adultos mayores supervisen las redes que utilizan, ayudando a prevenir golpes económicos.

Educación Digital como Prevención

El desarrollo de habilidades digitales y la educación sobre la verificación de perfiles en línea son esenciales para proteger a nuestros mayores de la ciberdelincuencia. La reciente campaña de PAMI resalta la necesidad de estar informados y preparados para enfrentar estos desafíos en la era digital.