Detenido por conducir una moto robada

En un operativo policial realizado en Puerto Madryn, se logró recuperar una motocicleta con pedido de secuestro, resultando en la detención de un hombre de 28 años.

Este miércoles, el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) llevó a cabo un control vehicular y verificación de identidades en la intersección de Estivariz y Bouchard.

Durante el procedimiento, los agentes detuvieron una motocicleta que circulaba sin chapa patente. Al inspeccionar el vehículo, el conductor no pudo presentar la documentación requerida ni acreditar la propiedad del rodado.

Tras consultarse con la División Sustracción de Automotores, se confirmó que la motocicleta, una Gilera SMX 200cc, tenía un pedido de secuestro activo. De inmediato, se procedió a su incautación para asegurarla.

La fiscal de turno ordenó la detención de F.E.D., de 28 años, quien será imputado por encubrimiento. El sospechoso permanecerá detenido en la dependencia policial hasta su próxima audiencia judicial.