Atropellado al regresar de cumplir una promesa a la Difunta Correa: conductor se dio a la fuga y la víctima está en estado crítico.

Un hombre de 48 años, Ariel Carrizo, se encuentra en estado crítico tras ser atropellado mientras regresaba a casa en bicicleta después de cumplir una promesa a la Difunta Correa. La familia expresa su preocupación por la falta de avances en la investigación, tras la fuga del conductor del vehículo involucrado.

Un Regreso que Terminó en Desgracia

El sábado por la noche, Carrizo, un albañil de Guaymallén, Mendoza, viajaba de regreso por la Ruta 20 cuando sufrió el grave accidente. Fue hallado inconsciente al borde de la carretera por una pareja, quienes rápidamente alertaron a los servicios de emergencia.

Pistas del Accidente

Durante la investigación inicial, las autoridades localizaron fragmentos de plástico que parecen pertenecer a la óptica del coche que embistió a Carrizo. A pesar de los esfuerzos, el conductor ha evadido a la policía y no ha sido aún identificado ni localizado.

Estado de Salud Crítico

Carrizo fue trasladado de inmediato al Hospital Rawson, donde permanece internado en terapia intensiva. Según informaron los medios locales, sufre un traumatismo encéfalo craneano y múltiples fracturas de costillas. Su situación es delicada, ya que su hígado está “muy comprometido”, lo que llevó a que fuera operado de urgencia y se le indujera un coma para su tratamiento.

Preocupación Familiar y Falta de Información

Los familiares de Carrizo están atravesando un momento de gran angustia. «Las personas que encontraron a mi papá lo vieron al costado de la ruta, inconsciente. Desde el hospital no nos han dado información clara», relató su hijo, quien estuvo presente junto a su familia apoyando a su padre.

La familia viajó a San Juan para acompañar a Carrizo, pero tuvo que regresar a Mendoza por compromisos laborales. Según el hijo, «hemos solicitado que nos mantengan informados, pero hasta ahora no hemos recibido novedades significativas».

Investigación en Curso

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales de San Juan se encargará de analizar la mecánica del accidente y determinar la identidad y paradero del conductor. Sin embargo, los familiares de Carrizo continúan frustrados por la falta de actualizaciones sobre el caso.

“Hasta el momento, no hemos recibido información sobre el progreso de la investigación”, añadió el hijo, haciendo eco del sentimiento de incertidumbre que afecta a su familia en este difícil momento.