Diputado defiende su voto a favor de cambiar la Ley de Glaciares: ‘No dejarán de estar protegidos’

El diputado Javier Sánchez Wrba conversó en Canal E sobre los nuevos cambios en la Ley de Glaciares y un innovador proyecto que permite la producción agrícola en terrenos cercanos a las rutas nacionales. Su objetivo: atraer inversiones y fomentar el empleo.

En una reciente entrevista, el diputado nacional, Javier Sánchez Wrba, comentó sobre las modificaciones a la Ley de Glaciares y la introducción de una propuesta legislativa que promoverá la producción agrícola en áreas adyacentes a las rutas nacionales.

Según el legislador, ambas iniciativas tienen como propósito captar inversiones, crear empleo y aumentar la producción. “Ayer realizamos cambios a una ley que se había aprobado en 2010, alejándonos del esquema de prohibición absoluta que existía”, explicó Sánchez Wrba.

Nuevas Directrices en la Ley de Glaciares

El diputado destacó que la modificación establece un enfoque más flexible basado en evaluaciones técnicas. “Ahora implementamos un esquema de estudio caso por caso, similar a los utilizados en países como Canadá, Noruega, Chile y Perú”, detalló.

Sánchez Wrba subrayó el impacto positivo que estas medidas podrían tener en las economías de las provincias. “Este avance es fundamental, especialmente para aquellas provincias que han sido históricamente postergadas, que necesitan desarrollar su potencial plenamente”, añadió.

Las Provincias y la Gestión del Agua

Frente a las críticas de sectores ambientalistas, aclaró que “los glaciares seguirán estando protegidos”. Además, explicó que las provincias tendrán la capacidad de realizar estudios para determinar la potabilidad del agua en las zonas periglaciares: “Ellas decidirán si son relevantes para la gestión hídrica”, precisó.

El diputado aprovechó la ocasión para comparar el desempeño productivo de Argentina y Chile, resaltando el potencial que ofrece el sector agrícola: “Chile está generando más de 60 mil millones de dólares en exportaciones, mientras que Argentina, bajo el régimen actual, apenas alcanza los 6 mil millones de dólares”, destacó.

En relación al desarrollo minero, concluyó que “esto podría ser un motor significativo para generar divisas para el país”. También subrayó el papel crucial del sector energético: “Argentina está volviendo a exportar petróleo y gas, una realidad que no vivíamos desde hace mucho tiempo, y eso es una gran noticia para todos los argentinos”, finalizó.