Bitcoin supera los $71,000 y apunta a $90,000, según expertos

Bitcoin En Alza: Rumores de un Ascenso hacia los u$s90.000

Tras un notable aumento del 7% el martes, Bitcoin se aferra a los u$s72.000, generando expectativas de un nuevo máximo histórico. ¿Estamos a un paso de los u$s90.000?

Bitcoin continúa su escalada, manteniéndose por encima de los u$s72.000 después de una significativa recuperación en los mercados. Este aumento se produce en un clima de alivio geopolítico entre Estados Unidos e Irán, que ha impulsado la confianza de los inversores.

¿Hacia Nuevos Máximos?

Los analistas, como Michael van de Poppe, destacan que «Bitcoin ha superado un nivel crítico de u$s71.000, lo que indica una sólida estructura alcista». Con el soporte en torno a los u$s68.000, el gráfico forma un triángulo simétrico que, al romperse, generó un impulso hacia el alza.

Si el precio logra cerrar por encima del umbral de u$s71.000, los próximos objetivos podrían ser u$s76.000 y u$s80.000, con una meta a largo plazo de alcanzar los u$s90.000. Este aumento representa potencialmente un crecimiento superior al 25% desde los valores actuales.

Evolución diaria del BTC/USD

Auge en Compras en Binance

El optimismo también ha permeado en Binance, donde el volumen de compras «taker» alcanzó los u$s2.700 millones en tan solo dos horas tras las noticias del acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente. El volumen neto de compras se disparó a u$s1.020 millones, el más alto registrado desde mediados de marzo.

Compras ‘taker’ de BTC en Binance

Indicadores Técnicos que Impulsan el Rally

Otro aspecto positivo es el repunte de la prima de Coinbase, que refleja la demanda entre traders estadounidenses. Después de semanas en números rojos, este indicativo respalda la idea de un repunte en el flujo de capital hacia Bitcoin.

Adicionalmente, el índice de fuerza relativa (RSI) diario ha escalado a 56, desde niveles de sobreventa en febrero, sugiriendo un creciente impulso alcista. El ambiente macroeconómico se muestra favorable, gracias a la distensión geopolítica y la expectativa de un aumento en la liquidez global, lo que favorece a activos de riesgo como las criptomonedas.

No obstante, los expertos advierten sobre la importancia de mantener el nivel de u$s69.500. Una caída por debajo de este punto podría invalidar la tendencia alcista y poner en peligro el avance de Bitcoin.