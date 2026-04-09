Ivanka Trump: Claves de su Éxito en Negocios y Política

Ivanka Trump comparte las lecciones aprendidas tras su trabajo en la Casa Blanca, donde ha redefinido su enfoque hacia el emprendimiento y la vida familiar, centrándose en el impacto social.

Ivanka Trump prioriza su familia y el emprendimiento social tras su paso por la Casa Blanca y el sector empresarial estadounidense (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

Ivanka Trump ha navegado entre el mundo empresarial y político, encontrando su nuevo propósito en la familia y en proyectos de emprendimiento social. En el podcast británico The Diary Of a CEO, reflexionó sobre sus decisiones y prioridades actuales.

Trayectoria Empresarial y Ascenso al Éxito

Cerré mi negocio de moda con ventas anuales de USD 800 millones para cumplir con las regulaciones éticas que exige el servicio público, reveló Trump. Su carrera comenzó en el competitivo sector inmobiliario, donde superó los retos en un entorno dominado por hombres.

“Ser subestimada nunca fue algo malo; más bien, es poderoso,” añadió, señalando que su deseo de prepararse la llevó a abrirse camino en el mundo de los negocios. Su imperio, que abarcaba moda y proyectos inmobiliarios, prosperó antes de que decidiera servir como asesora en la Casa Blanca bajo la administración de su padre, Donald Trump.

Iniciativas Sociales y Compromiso Familiar

Tras su experiencia política, Ivanka se ha dedicado a su familia y ha comenzado a involucrarse activamente en iniciativas como Planet Harvest, enfocada en combatir el desperdicio de alimentos. “En el centro de la tormenta, aprendí a encontrar la paz,” comentó sobre su tiempo en la Casa Blanca, donde manejó la presión mediática y políticas sociales.

Vida en la Casa Blanca: Desafíos y Logros

La decisión de unirse al gobierno no fue inicialmente su elección, pero Ivanka vio la oportunidad de apoyar a su padre y servir a su país. “El cierre de mi negocio fue una decisión difícil, pero necesaria para evitar conflictos de interés,” explicó, destacando su compromiso con la ética pública.

Impacto en Políticas Sociales

Durante su mandato, Ivanka fue parte de políticas que benefician a millones de familias, como la ampliación del crédito fiscal por hijos. Su trabajo también incluyó la lucha contra la trata infantil y la mejora de las licencias familiares en el sector federal.

Familia y Legado Personal

Ivanka expresó que su infancia fue moldeada por el amor incondicional de su madre y su abuela, lo que la inspira a educar a sus hijos con los mismos valores. “Proteger a mis hijos de los desafíos, pero también compartir historias que los inspiren es mi propósito,” dijo.

Lecciones y Claves del Éxito

Ivanka subraya la importancia de la autenticidad y la pasión en cualquier emprendimiento. “El éxito depende de la preparación y la capacidad de escuchar a los demás,” concluyó, reafirmando su compromiso con la innovación y el impacto duradero en su comunidad y en el mundo empresarial.