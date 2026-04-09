Hijo de pareja británica detenida en Irán pide a Starmer que solicite su liberación

El hijo de un matrimonio británico encarcelado en Teherán por cargos de espionaje hace un llamado urgente para que su caso sea prioritario en el contexto actual de cese al fuego en el conflicto iraní.

Joe Bennett, hijo de Lindsay y Craig Foreman, quienes llevan 15 meses en la prisión de Evin, instó al primer ministro británico, Keir Starmer, a aprovechar este “momento oportuno” para abogar por la liberación de sus padres. La pareja de East Sussex fue arrestada durante un viaje a Irán en enero de 2022.

El Contexto de la Petición Familiar

Durante una visita del primer ministro al Golfo Pérsico para abordar el cese al fuego, la familia de los Foreman solicitó que Starmer y la secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, incluyan su caso en las discusiones diplomáticas. Bennett enfatizó que un verdadero compromiso con la paz debe contemplar la liberación de los inocentes.

Un Momento Propicio para Actuar

“Este es un momento propicio,” comentó Bennett, señalando el reciente regreso de dos ciudadanos franceses que habían estado detenidos en Irán. “Si otros países pueden presionar con éxito, nosotros también podemos hacerlo,” agregó, a la vez que instó al gobierno británico a mostrar la misma determinación que el presidente francés, Emmanuel Macron.

Desafíos para el Gobierno del Reino Unido

La administración británica ha enfrentado críticas por su aparente minimización del problema del secuestro por parte de gobiernos extranjeros. A pesar de haber prometido designar un enviado especial para abordar este asunto, no se han visto avances concretos en 15 meses.

Conversaciones Recientes y Esperanza de Progreso

En una conversación reciente con su madre, Bennett expresó su miedo constante debido a los desarrollos políticos, pero la reciente declaración de un cese al fuego le dio una pizca de esperanza. Aseveró que esto podría ser un catalizador para que el gobierno británico actúe en favor de su familia.

Demandas de Acción Inmediata

Bennett destacó la urgencia de ver acciones detrás de las palabras de Cooper, quien ha denunciado la situación como “injustificable” y se comprometió a luchar por su regreso. Sin embargo, el hijo de los Foreman siente que la falta de transparencia y claridad en el proceso solo incrementa su angustia.

“No hay un plan visible,” remarcó Bennett, haciendo un llamado a la importancia de recordar que en medio de la política internacional, hay vidas inocentes en juego. “Esta es una oportunidad genuina para lograr un cambio,” concluyó.