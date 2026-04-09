Estudiantes de fin de semana en 15 universidades de Inglaterra deben devolver préstamos y becas

Estudiantes de fin de semana enfrentan un escenario crítico tras la decisión del gobierno que los obliga a reembolsar miles de libras.

Más de 20,000 estudiantes universitarios en Inglaterra se encuentran en una situación financiera alarmante. El gobierno ha notificado que deberán devolver préstamos y subvenciones de mantenimiento, ya que sus universidades les brindaron información incorrecta sobre su elegibilidad.

El Correo Sorpresa de Student Finance

Aproximadamente 22,000 estudiantes de cursos de fin de semana en 15 universidades y colegios han recibido cartas de Student Finance England. En estos mensajes se les informa que deberán reembolsar los fondos debido a un error en los detalles de sus cursos. Según las autoridades, sus instituciones no comunicaron que asistían solo los fines de semana.

Normativas Docentes en Debacle

La normativa del Departamento de Educación establece que los estudiantes que solo asisten a cursos durante el fin de semana no pueden acceder a préstamos de mantenimiento a largo plazo. La secretaria de Educación, Bridget Phillipson, ha manifestado que este incidente refleja «incompetencia o abuso del sistema» por parte de las universidades, que han perjudicado a sus alumnos al registrar incorrectamente los cursos y generar pagos que suman un total de £190 millones.

Reacciones de las Universidades y Desafíos Legales

Algunas de las instituciones involucradas, como Bath Spa, Solent y Oxford Brookes, están considerando tomar acciones legales en contra de la medida. «Estamos sumamente preocupados por cómo se han bloqueado de manera abrupta los pagos de préstamos de mantenimiento», declaró Londres Metropolitan University, junto con otras universidades, a través de su organismo representante, Universities UK.

El Impacto en los Estudiantes

La situación ha sido calificada como un «escándalo» por parte del Sindicato Nacional de Estudiantes (NUS). La presidente del NUS, Amira Campbell, ha señalado que esto ha sido devastador para aquellos que, de otra manera, no habrían tenido que reembolsar los préstamos hasta que sus ingresos superaran un umbral establecido. Muchos de estos estudiantes son adultos trabajadores que han regresado a la educación con esfuerzos significativos.

Testimonio de un Estudiante Afectado

Cosmin Visan, de 34 años, ha compartido su angustia con la prensa. Junto a su pareja, Elena Braisteanu, de 25, estudian cursos de gestión empresarial mientras él trabaja en la construcción y ella cuida de su hijo de siete meses. Aunque aún no les han informado la cifra exacta que deberán devolver, Cosmin estima que podrían estar bajo la presión de reembolsar más de £30,000.

Estrés y Decisiones Difíciles

El desasosiego es palpable en el hogar de los Visan. Cosmin ha expresado su gran estrés ante la incertidumbre financiera. Aunque han cambiado a cursos durante la semana, las exigencias de reembolso podrían obligarlos a abandonar sus estudios, complicando aún más su situación familiar.

Este caso subraya la necesidad urgente de una revisión de las políticas educativas y la claridad en la comunicación a los estudiantes por parte de las instituciones. La falta de transparencia ha llevado a una crisis que afecta no solo la educación, sino también la estabilidad financiera de miles de familias.