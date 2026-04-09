Jo Malone se siente «sorprendida y triste» tras demanda de £200,000 por uso de su nombre en fragancias

La reconocida perfumista Jo Malone expresó su sorpresa y tristeza al ser demandada por más de £200,000 debido al uso de su nombre en fragancias creadas para la cadena de moda Zara.

La polémica se desató cuando Estée Lauder Companies, propietario de marcas como M.A.C y Jo Malone London, presentó una demanda argumentando que Malone había infringido derechos de marca registrada.

Una Historia de Contratos y Negocios

Jo Malone vendió su marca de perfumes a Estée Lauder en 1999, bajo condiciones que le prohibieron utilizar su nombre en una serie de actividades comerciales, incluyendo el marketing de fragancias. Desde entonces, ha expresado que la venta fue «el mayor error de su vida».

El Nacimiento de Jo Loves y la Colaboración con Zara

Tras el fin de una cláusula de no competencia en 2011, Malone lanzó Jo Loves. En 2019, estableció una colaboración con Zara que incluyó ocho fragancias a precios accesibles, destacando claramente su autoría en el empaque.

Iniciativa Legal de Estée Lauder

Estée Lauder considera que la reciente colaboración de Malone con Zara vulnera el acuerdo legal y espera recuperar más de £200,000 en daños. Los documentos judiciales han revelado la postura de la empresa ante este tema.

Defendiendo Su Identidad

En un video reciente en Instagram, Malone defendió el uso de su nombre, afirmando: «Yo soy Jo Malone. Soy la persona, la creadora de fragancias, la emprendedora». Remarcó que su colaboración con Zara se basó en su identidad personal, no en una marca creada.

Reacciones y Manejo de la Situación

Malone expresó su descontento ante la demanda, indicando que su trabajo con Zara no tiene relación con Jo Malone London. «Nos hemos esforzado por hacer clara esta diferencia», aseguró.

La Respuesta de Estée Lauder

Desde la compañía han declarado que «el uso del nombre ‘Jo Malone’ por parte de Ms. Malone en proyectos comerciales recientes va más allá del acuerdo legal». Estée Lauder defiende su inversión en la marca y asegura que tomarán medidas para protegerla.