AFA Revela Árbitros Argentinos para el Mundial

Las expectativas crecen a medida que la AFA confirma a los árbitros que entrarán en la historia del fútbol argentino al participar en la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

En un contexto marcado por la controversia sobre los fallos arbitrales y los recientes chats que han puesto en entredicho la reputación del arbitraje en Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha revelado la lista de árbitros que representarán al país en el Mundial 2026. Por primera vez, el número de representantes alcanza un récord de nueve, incluyendo tres árbitros principales, cinco asistentes y un árbitro VAR.

Los Árbitros Principales Seleccionados

El panel de árbitros principales está compuesto por Facundo Tello, quien ya tuvo su experiencia en Qatar 2022, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera. Cada uno de ellos aporta una vasta experiencia y competencial para este gran evento deportivo.

Asistentes y el Árbitro VAR

Los cinco asistentes designados son Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro. En cuanto al sistema VAR, el encargado será Hernán Mastrángelo. Importante destacar que ninguno de estos árbitros se encuentra implicado en las investigaciones judiciales recientes.

Darío Herrera debutará en una Copa del Mundo

Gonzalo Colini



La Normativa de la FIFA

Los árbitros recibirán la notificación del partido que dirigirán entre 48 y 72 horas antes del encuentro. Según la normativa de la FIFA, está prohibido que los árbitros dirijan partidos de selecciones de su propia confederación, lo que significa que no podrán arbitrar encuentros de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Un Hito para el Arbitraje Nacional

La AFA ha destacado que esta notificación es no solo un récord histórico para el arbitraje argentino, sino también a nivel global, ya que, junto a Brasil, se establece como la federación con mayor cantidad de jueces seleccionados en una edición del Mundial.