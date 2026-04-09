Michael Saylor: Bitcoin ya alcanzó su mínimo en $60,000 por menor presión vendedora

El reconocido empresario Michael Saylor trae noticias impactantes sobre el futuro de Bitcoin, y destaca cómo su uso como infraestructura para créditos y financiamiento digital será el próximo gran motor de crecimiento.

09.04.2026 • 11:51hs • Mundo Cripto

Michael Saylor, presidente de Strategy, afirmó que Bitcoin ha encontrado un soporte sólido alrededor de los u$s60.000, tras la eliminación de la presión de venta de “vendedores forzados”, que incluyen a mineros con balances débiles. Este nuevo umbral se establece no por criterios de valoración tradicionales, sino por la escasez de oferta que impacta en los precios.

Capital de Inversión y Oferta Sostenible

En su intervención en Mizuho, Saylor puso de relieve que los ETF de Bitcoin están absorbiendo gran parte de la oferta diaria, lo cual refuerza la creencia en la estabilidad del mercado. Además, muchas empresas están redirigiendo sus activos hacia BTC, lo que crea una demanda menos volátil y más alineada con el uso real del activo.

Bitcoin como Infraestructura Financiera

Saylor anticipa que el futuro crecimiento de Bitcoin no se limitará a su función como reserva de valor. La clave estará en su adopción como una plataforma de crédito y financiamiento digital. La firma que lidera está aprovechando esta tendencia innovadora al ofrecer nuevos instrumentos financieros, como acciones preferentes STRC, que prometen una rentabilidad del 11,5%.

Reactivación de la Estrategia de Compra

En la primera semana de abril, Strategy anunció la compra de casi u$s330 millones en Bitcoin, reiniciando su estrategia de adquisición tras una breve pausa. Durante este periodo, se adquirieron 4.871 BTC a un precio promedio de u$s67.718 cada uno, elevando su reserva total a aproximadamente 767.000 BTC, consolidándolos como líderes en el sector.