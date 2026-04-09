Vecinos de Lomas Sur protestan por portones: temen quedar ‘encerrados’ y critican plan de seguridad

La reciente iniciativa del municipio de Villa Allende de instalar portones de seguridad ha desatado un intenso debate entre los vecinos. Mientras algunos la ven como una medida necesaria para prevenir delitos, otros aseguran que traerá más complicaciones que beneficios.

Comienzan las Obras y Surge la Controversia

La construcción de los portones ha comenzado en el barrio Lomas Sur, generando inquietud entre los residentes. Inés León Barreto, representante de Vecinos Autoconvocados, expresó que la oposición se intensificó al ver las obras en marcha. “Los vecinos se encontraron con el pozo en la puerta de su casa. Cuando el portón esté cerrado, no podrán sacar el auto”, advierte León Barreto.

Reacciones de los Vecinos

Muchos residentes no pensaban que la medida se llevaría a cabo hasta que comenzaron los trabajos. “Al verlo materializado, se dan cuenta de que es real. Hay quienes nunca creyeron que esto sucedería”, añadió la vocera.

Restricciones Horarias y Sus Consecuencias

La propuesta estipula el cierre de calles entre las 22 y las 6 de la mañana, lo que causa serias inquietudes para quienes trabajan en horarios nocturnos. “Vecinos que regresan tarde tendrán que dar una vuelta extensa para entrar a sus casas, lo mismo que estudiantes y trabajadores de salud”, advirtió León Barreto.

Incógnitas Sin Resolver

Aún no se ha definido cómo funcionará el sistema de apertura y cierre de los portones. “No está claro quién se encargará de abrir y cerrar, ni cómo se resolverán situaciones cotidianas. Hemos planteado estas preguntas hace más de un año sin respuesta”, afirmó.

Efectividad de los Portones: Un Debatido Tema

La efectividad de esta medida para combatir la delincuencia también es cuestionada. León Barreto asegura que las estructuras de dos metros de altura no detendrán actos delictivos y podrían contribuir a una sensación de aislamiento en el barrio. “Nos preguntamos si dentro de esas áreas cerradas no podría haber delincuentes. Limitar el acceso también restringe la salida”, reflexionó.

Impacto en el Transporte Público

Además, la propuesta podría alterar la circulación del transporte público. “El cierre de calles afectará a quienes utilizan colectivos temprano o regresan tarde. Es una zona de trabajadores, y no sabemos si eso fue considerado en el proyecto”, enfatizó.

Estigmatización de Barrios

León Barreto también critica la decisión de marcar ciertos sectores como áreas de alta inseguridad. “Se establece que estas zonas son peligrosas y que el crimen proviene de personas externas, lo que genera preocupación entre los vecinos”, concluyó.