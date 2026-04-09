Exportación de Derivados Porcinos: Piamontesa Conquista Nuevos Mercados

Las exportaciones de subproductos porcinos han convertido al negocio argentino en un referente internacional, según explica Ornella Giacosa, gerente de comercio exterior del Grupo Piamontes. Con un crecimiento destacado, el sector enfrenta retos que ponen a prueba su rentabilidad en un contexto global incierto.

Un Modelo Integral para Crecer en el Mercado Global

El Grupo Piamontes, que incluye a La Piamontesa y Campo Austral, adopta un enfoque integral en su operación, gestionando cada etapa de la cadena de producción desde la granja hasta la comercialización. Esta estrategia no solo optimiza costos, sino que también mejora la eficiencia, vital en un sector donde cada moneda importa.

Con un 19% de participación en las exportaciones porcina de Argentina, el grupo ha exportado 1.750 toneladas en el último año, reflejando un impresionante crecimiento del 80% respecto al año anterior.

Filipinas: El Nuevo Líder en Destinos de Exportación

La geografía de las exportaciones ha cambiado drásticamente, con Filipinas emergiendo como el principal mercado, absorbiendo el 80% de las exportaciones del grupo. Giacosa comenta: «Filipinas es un país donde nuestros productos son muy aceptados debido a su alto consumo de grasas y subproductos.»

Aunque China ha disminuido su participación, sigue siendo un mercado clave. La firma de nuevos protocolos sanitarios podría reactivar la exportación de menudencias hacia ese país, alterando significativamente las dinámicas del mercado.

Optimizando lo que el Consumidor Local No Quiere

El negocio argentino destaca por transformar productos de baja demanda local en oportunidades de exportación. Partes como hígados, orejas y patas, que son poco consumidas en el país, son aclamadas en mercados internacionales.

“Exportamos principalmente menudencias y subproductos”, aclara Giacosa, subrayando que los cortes premium enfrentan dificultades en el mercado exterior debido a sus altos precios.

Desafíos Económicos que Afectan la Competitividad

Uno de los principales obstáculos es la competitividad: mientras el mercado internacional puede pagar US$ 2.100 por tonelada de ciertos cortes, las costos argentinos son más altos, oscilando entre US$ 3.500 y 3.700, lo que deja a Argentina en desventaja frente a competidores como Brasil.

Además, el entorno macroeconómico con una inflación persistente y un tipo de cambio inestable repercute en los márgenes de beneficio, determinando que a veces se exporte más para sostener relaciones comerciales que por la rentabilidad misma.

Volatilidad y Cambios Constantes en el Sector

La naturaleza del comercio exterior porcino es volátil, marcada por cambios imprevistos. “No es un negocio predecible; un mes puedes enviar veinte contenedores y al siguiente apenas uno”, describe Giacosa. Esta inestabilidad se ve influenciada por cambios en precios, normativas sanitarias y fluctuaciones en la demanda global.

Crecimiento en el Mercado Local Frente a Desafíos

A nivel interno, el consumo de carne de cerdo experimenta un crecimiento continuo, aumentando de 8-9 kilos a más de 20 kilos por persona por año en la última década. Sin embargo, el crecimiento no es homogéneo, con una preferencia creciente por la carne fresca, mientras que los productos elaborados sufren estancamiento.

Inversiones para un Futuro Sostenible

Pese a las circunstancias adversas, el Grupo Piamontes sigue apostando por la inversión. La modernización tecnológica y el compromiso con el bienestar animal son fundamentales. Giacosa enfatiza: “Contamos con productos de calidad internacional; sin embargo, necesitamos ser reconocidos para lograr mejores precios en el exterior”.