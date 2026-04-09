Euforia: La Tercera Temporada Causa Debate, pero Todos Coinciden en el Talento de Zendaya

Euphoria Regresa: Estreno de la Tercera Temporada Marca Polémica y Expectativa

La tan esperada tercera temporada de Euphoria está a la vuelta de la esquina y, a pesar de la efervescencia por su regreso, ya genera controversia y descontento entre críticos y fanáticos.

El revuelo comenzó en la avant premiere en Los Ángeles, donde las actrices Zendaya y Sydney Sweeney decidieron no posar juntas. Ni una sola imagen de ambas compartiendo la alfombra roja ha surgido, lo que ha reavivado su supuesta rivalidad, alimentada por historias de tensiones en el set desde hace meses.

Ambas llegaron por separado y mantuvieron diálogos con medios distintos, evitando coincidencias incluso en la celebración posterior al evento. Esta separación ha encendido aún más las especulaciones sobre el estado de su relación, aunque hasta el momento, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto.

Suma a ello las críticas hacia la propia serie, que vuelve con una temporada donde Zendaya repite su papel como Rue, en lo que algunos consideran podría ser un cierre definitivo para la obra de Sam Levinson. En esta nueva entrega, los protagonistas han pasado de la vida escolar a la adultez, lidiando con realidades aún más sombrías, como mentiras, drogas y relaciones complicadas.

Además de Sweeney, el elenco también incluye a Jacob Elordi y Hunter Schafer. La novedad es la participación de la cantante Rosalía, quien ocupará un rol secundario. Sin embargo, estos factores no han logrado disipar las críticas que señalan que la temporada no logra alcanzar el brillante nivel de la primera, considerada como la mejor hasta el momento.

Las primeras reseñas han sido contundentes. La crítica de la BBC otorgó solo dos estrellas sobre cinco, describiendo la nueva etapa como un “intento forzado” de revivir a sus personajes, pero con un giro poco convincente. A su vez, otros comentaristas han señalado que la serie se ha tornado más caótica sin necesariamente agregar interés a la trama.

Desde TheWrap, se ha subrayado la dificultad de empatizar con personajes que parecen desinteresados en su propio bienestar. La transición temporal ha llevado a que muchos sientan que la serie ha perdido su esencia original, transformándose casi en un espectáculo distinto.

El consenso en Rotten Tomatoes resume la situación de manera cruda: “Está bellamente filmada y cuenta con grandes actuaciones, pero se siente como otro programa”. A pesar de las discrepancias, casi todos coinciden en que Zendaya sigue siendo la estrella indiscutible. Críticos destacan su interpretación como una de las pocas razones para seguir enganchados con la serie.

Con la posibilidad de otra nominación al Emmy, su actuación ha sido vista como “un rayo de luz en este decepcionante regreso”. Si bien el guion enfrenta desafíos, el despliegue visual de *Euphoria* ha recibido elogios casi unánimes, considerándose un verdadero festín visual que eleva el contenido a una estética digna de cine.