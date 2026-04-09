Javier Milei viajará a Israel para celebrar el Día de la Independencia

Javier Milei Aspira a Nueva Visita a Israel en el Contexto de la Tensión Internacional

Javier Milei anunció su intención de viajar a Israel entre el 19 y el 22 de abril para participar en la ceremonia del Día de la Independencia de este país, evento al que también podría asistir el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Según información obtenida, el mandatario argentino asistirá a la ceremonia de encendido de antorchas el 21 de abril, aunque su confirmación depende de la situación actual en Medio Oriente, marcada por el conflicto entre EE. UU., Israel e Irán.

Detalles del Viaje a Israel

El presidente Milei anunció su visita a Israel, que será la tercera desde que asumió el cargo, mediante un retuit de la Agencia Judía de Noticias (AJN), que confirmó su participación en esta tradicional ceremonia junto a la posible presencia de Trump.

Expectativa por la Presencia de Donald Trump

Aunque todavía no se ha validado la asistencia de Trump, se ha mencionado que su nieta, Arabella, también participará en los eventos oficiales relacionados con el Día de la Independencia de Israel.

¿Inaugurará Milei la Embajada en Jerusalén?

Uno de los puntos de interés es si el presidente argentino aprovechará su visita para inaugurar la embajada argentina en Jerusalén, una decisión que aún está por confirmarse.

Tensión en Medio Oriente

Este viaje se produce en un momento crítico, en medio de un elevado clima de tensión debido al intento de tregua de dos semanas para mitigar el conflicto con Irán.

Apoyo Firme a Israel

Milei ha manifestado un fuerte respaldo a Israel y a sus líderes, como Donald Trump y Benjamin Netanyahu, desde el inicio del conflicto. En un reciente reportaje, destacó que Israel es un estado que “acepta convivir con otros”, a diferencia del régimen iraní, que rechaza esa posibilidad.

Defensa de los Valores de Occidente

El presidente se defendió de las críticas que recibe por su postura en el conflicto, subrayando la importancia de los valores occidentales y el capitalismo en oposición a lo que consideró “terroristas aliados con la izquierda”.

Visión Geopolítica Argentina

Milei definió a Israel como «el bastión de Occidente» y argumentó que atacar al país significa también atacar los valores judeocristianos que sustentan el capitalismo.

Acciones del Gobierno Argentino

Además de sus declaraciones de apoyo a Israel, el gobierno argentino ha declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, una decisión que fue bien recibida por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. Esta acción refuerza el posicionamiento de Argentina en la lucha contra el terrorismo.

Conexión Aérea Directa entre Argentina e Israel