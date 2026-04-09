Guía para Obtener Préstamos Rechazados por los Bancos

Desde su lanzamiento, Personal Pay ha logrado romper barreras en el acceso a créditos en Argentina al adoptar un enfoque de evaluación único, facilitando la inclusión financiera a millones.

En un país donde acceder al crédito bancario convencional es un desafío para muchos, las billeteras virtuales están cambiando las reglas del juego. Con ellas, los usuarios pueden «cuotificar» desde compras de supermercado hasta gastos inesperados, ocupando el lugar que antes ocupaban las tarjetas de crédito, ahora limitadas por requisitos estrictos.

En este contexto, Personal Pay, la fintech de Personal, celebra un importante avance: ya ha otorgado más de 1,3 millones de créditos gracias a su modelo de evaluación innovador.

Su estrategia se enfoca en lograr la inclusión financiera de aquellos sectores sin acceso a servicios bancarios, utilizando algoritmos que analizan el comportamiento de consumo y pago dentro de su plataforma, sin depender del historial crediticio habitual ni de ingresos formales.

Con una base de más de 5 millones de usuarios, Personal Pay apoya actualmente a 160.000 clientes en su día a día, con un promedio de tres créditos mensuales por usuario.

El Poder del Scoring No Tradicional

Lo que distingue a Personal Pay de la banca tradicional es su enfoque en un modelo de scoring no convencional.

En lugar de basarse en el historial del Veraz o ingresos formales, esta billetera utiliza algoritmos para analizar los hábitos de consumo de sus usuarios. Esto permite que personas sin un historial crediticio o recibo de sueldo puedan acceder a microcréditos basados en su comportamiento de pago dentro de la app.

Opciones Adaptadas a Cada Necesidad

El sistema de préstamos de Personal Pay se compone de dos herramientas esenciales:

Pagos en cuotas: Los usuarios pueden financiar compras realizadas a través de QR o Tarjeta Visa Prepaga Internacional, eligiendo la cantidad de cuotas antes de completar la transacción.

Préstamos personales: Estos microcréditos se otorgan de manera instantánea para ayudar a cubrir gastos inesperados o para disponer de efectivo rápidamente.

Solícita Dinero Rápidamente Desde la App

El proceso para solicitar financiamiento es completamente digital y se resuelve en minutos:

1. Ingresar a la sección «Préstamos» y elegir «Préstamos Personales».

2. Seleccionar el monto y la cantidad de cuotas para devolución.

3. Aceptar los términos y condiciones.

4. El dinero se acredita inmediatamente en la cuenta de Personal Pay.

Para aquellos que prefieren realizar pagos mediante QR, el proceso es igual de sencillo: solo deben escanear el código en la app y optar por «Pago en cuotas» antes de confirmar la transacción.

Con esta iniciativa, Personal Pay no solo busca captar atención en el mercado, sino que también se establece como un actor relevante en el ámbito del consumo, aportando agilidad y autonomía a un segmento que, hasta hace poco, había quedado excluido del sistema financiero.