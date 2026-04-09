Neuquén enfrenta escasez de empleo: advertencia del ministro Lucas Castelli sobre ‘migrantes laborales’

La provincia de Neuquén experimenta un notable auge económico, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, su Ministro de Trabajo, Lucas Castelli, lanza una advertencia sobre la creciente llegada de personas de otras provincias en busca de empleo.

En un mensaje difundido a través de las redes sociales, Castelli reveló que ha recibido innumerables consultas de individuos que planean trasladarse a la provincia en busca de nuevas oportunidades laborales. “He recibido muchos mensajes de distintas partes del país. La pregunta común es: ‘Estoy yendo para allá, ¿dónde dejo mi currículum?’”, compartió el ministro.

La Realidad del Mercado Laboral en Neuquén

A pesar del crecimiento, Castelli enfatiza que el mercado laboral no tiene puestos disponibles de forma ilimitada. “En Neuquén no sobran puestos de trabajo. Nos enorgullece liderar el ranking de empleo registrado en el país desde hace más de dos años, lo que demuestra que el modelo neuquino está funcionando”, aseguró.

El gobierno provincial trabaja en políticas que priorizan a los habitantes locales en su búsqueda de empleo. “Estamos diseñando diversas iniciativas para dar preferencia a los neuquinos que están esperando una oportunidad laboral”, comentó Castelli.

Áreas de Oportunidad en el Crecimiento Económico

Las oportunidades laborales en Neuquén están concentradas en sectores como la industria hidrocarburífera, el turismo, el comercio y otros servicios vinculados al crecimiento económico.

Crecimiento con Planificación

Castelli también subrayó que el crecimiento de la provincia históricamente se ha visto acompañado por migraciones internas, un fenómeno que es visto como positivo, pero que requiere una gestión cuidadosa. “Neuquén ha crecido gracias a las migraciones. No es la primera vez que esto sucede; ya ocurrió en los años 80 y 90”, recordó.

El ministro estableció que el actual desafío radica en facilitar el crecimiento sin causar sobresaturación en el mercado laboral. “Queremos hacerlo de manera ordenada y, sobre todo, asegurando que los neuquinos que llevan tiempo esperando oportunidades realmente las obtengan”, remarcó.

El Impacto de Vaca Muerta en la Migración

La dinamización del sector hidrocarburífero, especialmente en torno a Vaca Muerta, ha convertido a Neuquén en un foco de atracción laboral, lo que ha resultado en un aumento de migraciones desde otras provincias. Sin embargo, el gobierno busca evitar que esta afluencia cause presión sobre el mercado laboral y genere competencia desleal para los trabajadores locales.

Por eso, el mensaje de Castelli busca moderar las expectativas y enfatizar la importancia de planificar el crecimiento económico de la provincia de manera sostenible.