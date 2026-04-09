La CAC aplaude la reforma de la Ley de Glaciares y prevé nuevas inversiones

La reciente modificación a la Ley de Glaciares abre un camino prometedor para el desarrollo económico en Argentina, según declaraciones de Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Durante un encuentro institucional, Grinman defendió la reforma al señalar que el equilibrio entre el uso responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente es esencial para el progreso del país. Afirmó que el nuevo marco legal fomentará las inversiones y permitirá un uso más eficiente de los recursos del subsuelo argentino.

Impulsando el Desarrollo Económico

El líder de la CAC subrayó que la nueva legislación no solo beneficiará a sectores extractivos, sino que también servirá como motor de reactivación económica. “Con este cambio, buscamos que Argentina aproveche al máximo su potencial, siempre con un enfoque responsable hacia la naturaleza”, expresó Grinman en un comunicado.

Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC.

Reflexiones sobre el Pasado

Grinman también analizó las políticas económicas anteriores, señalando que un enfoque centrado en un gasto público desmedido fue perjudicial para el país. “Esa lógica llevó a una inflación descontrolada y al debilitamiento del sector privado”, apuntó, instando a una necesidad de reorientación hacia un modelo más sostenible.

El empresario elogió los cambios liderados por el actual gobierno, destacando el apoyo popular a la propuesta del presidente Javier Milei. “Es un momento de oportunidad para construir un país más fuerte donde las empresas jueguen un papel central”, añadió.

Inversiones y Alianzas Internacionales

Grinman enfatizó que la reforma de la Ley de Glaciares representará un balance entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico. “Estoy convencido de que esta legislación atraerá inversiones, tanto locales como extranjeras, impulsando la prosperidad nacional”, aseguró.

Reunión entre representantes de Argentina y Panamá.

Las declaraciones se dieron en el contexto de una visita del ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, quien resaltó la importancia del fortalecimiento de la relación bilateral entre ambas naciones. Ambos países comparten el interés en fomentar la participación del sector privado para impulsar el desarrollo económico.