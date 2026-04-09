Sadiq Khan exige medidas más firmes contra la ‘economía del escándalo’ en redes sociales

Los Peligros de la Desinformación: Sadiq Khan Exige Medidas Más Fuertes contra las Redes Sociales

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, está demandando acciones más contundentes de los legisladores frente a la creciente desinformación en las redes sociales, que amenaza la seguridad de la ciudad y la cohesión social.

Durante un cumbre de desinformación en Cambridge, Khan expresó su preocupación por el aumento alarmante de relatos engañosos acerca de los índices de criminalidad y la integración en Londres. Hizo un llamado a un cambio significativo en la forma en que las plataformas digitales manejan la información, sugiriendo que la inacción podría alimentar el terrorismo doméstico al nutrir teorías conspirativas ampliamente difundidas.

Un Aumento Alarmante en las Narrativas Falsas

Un estudio del análisis de datos de la Autoridad de Londres reveló un incremento de hasta el 200% en la diseminación de narrativas negativas sobre la seguridad en la ciudad en los últimos dos años, y un escalofriante 350% en contenido relacionado con la inmigración. Khan acentuó: «La expectativa de que las grandes tecnologías hagan mejor su trabajo es justa, pero no podemos depender de ellas».

Una Respuesta Estatal Necesaria

Khan enfatizó la necesidad de un nuevo organismo central que tenga la agilidad y la autoridad para combatir la desinformación de manera efectiva. “Sin poder real para sancionar, las compañías continuarán eludiendo su responsabilidad”, explicó. Su objetivo es fortalecer la regulación actual y promover una mayor vigilancia sobre el contenido que circula en línea.

Impacto de la Desinformación en la Ciudad

El alcalde ha sido blanco de campañas de acoso, particularmente en plataformas digitales que alimentan el odio. Recientemente, se ha notado un aumento en el contenido que retrata a Londres como un «lugar en declive» afectado por la inmigración. Este lenguaje está diseñado para incitar miedo entre los ciudadanos y desestabilizar el tejido social.

Fuentes de Misinformación

Según el informe, mientras que gran parte de la desinformación proviene de Estados Unidos, también se ha detectado contenido relacionado con intereses estatales rusos y chinos, impulsado incluso por tecnologías de inteligencia artificial en países como Vietnam, que pretenden suplantar medios locales legítimos.

Peligros Potenciales de las Teorías Conspirativas

La desinformación en línea no es solo teoría; puede tener consecuencias reales. Khan citó el caso de Kevin Rees, un hombre de 63 años que se dejó llevar por teorías conspirativas, y que fue sentenciado por usar explosivos en un evento relacionado con el aumento de la zona de emisión ultra-baja de Londres.

Defendiendo la Libertad de Expresión

Khan subrayó que su propuesta no busca limitar la libertad de expresión, sino proteger a quienes se encuentran en riesgo debido a ataques en línea. “La verdadera libertad de expresión debe servir para construir puentes, no para sembrar miedo entre comunidades”, afirmó, instando a la acción inmediata y efectiva frente a la crisis de la desinformación.