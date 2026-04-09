Victor Glover, piloto del Artemis II: “El universo es un vacío, ustedes son nuestro oasis”.

El astronauta Victor Glover, parte de la misión Artemis II de la NASA, ha compartido un conmovedor mensaje que invita a toda la humanidad a valorar nuestro hogar, la Tierra, como un espacio único y compartido.

Durante una reciente transmisión en redes sociales de la NASA, Glover, quien sobrevuela la Luna como parte de esta histórica misión, expresó su visión del planeta desde el espacio. “El universo es un vasto vacío, y la Tierra es un oasis donde todos podemos coexistir”, afirmó, instando a todos a cambiar su perspectiva.

Glover emitiendo su mensaje inspirador Imagen ilustrativa generada con IA

La Belleza de la Tierra desde la Distancia

Sin un discurso escrito, Glover compartió reflexiones espontáneas mientras observaba la Tierra desde la órbita lunar. “Es en este contexto de lejanía donde realmente puedo ver a nuestro planeta como una unidad”, dijo, resaltando que no hay fronteras ni divisiones visibles desde el espacio.

La NASA publicó la reflexión en Instagram

La Tierra: Una Nave Espacial Gigante

Glover destacó la fragilidad de nuestro planeta en comparación con el vasto universo. Al igual que los astronautas dependen de sus naves espaciales, todos los seres humanos están sobre una «nave» mucho más vasta: la Tierra misma, diseñada para sostener la vida.

Reid Wiseman captura la belleza terrestre desde la nave (Foto: @astro_reid)

Una Reflexión sobre Unidad

En un potente mensaje, Glover declaró que, a pesar de las diferencias culturales y espirituales, todos compartimos el mismo origen y destino en este planeta. Este comentario estuvo fundamentado en la celebración del Domingo de Pascua, donde subrayó la necesidad de recordar nuestra humanidad común.

Victor Glover, parte esencial de la misión (Foto: NASA)

El Mensaje de Esperanza y Solidaridad

Glover cerró su reflexión haciendo un llamado a la colaboración. Desde su privilegiada perspectiva, enfatizó que los retos globales solo pueden ser superados si trabajamos juntos. “Debemos enfrentarlo como un solo pueblo”, concluyó con un fuerte mensaje de unidad.

Misión Artemis II: un nuevo capítulo en la exploración

La misión Artemis II no solo simboliza un regreso a la Luna tras décadas, sino que las palabras de Victor Glover nos recuerdan que la exploración del espacio puede abrir nuevas formas de entender la fragilidad y belleza de nuestro hogar, la Tierra.