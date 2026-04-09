Chimpancés salvajes en guerra civil: ataques coordinados entre dos grupos

Un nuevo estudio revela un conflicto interno sorprendente en el grupo de chimpancés Ngogo, en Uganda. Observaciones minuciosas muestran cómo una comunidad unida se desató en una lucha violenta, reflejando comportamientos que nos son familiares como especie.

El Primer Indicio de un Conflicto Interno

En junio de 2015, el primatólogo Aaron Sandel notó algo extraño entre un grupo de chimpancés en el Parque Nacional Kibale. Mientras otros chimpancés se acercaban, los que estaban en su campo de visión comenzaron a mostrar signos de nerviosismo, en lugar de la típica cercanía entre amigos. Este momento marcó el inicio de lo que se convertirá en un prolongado y violento enfrentamiento intraespecífico.

Un Estudio Pionero en la Comportamiento Animal

Publicado recientemente en la revista Science, el estudio de Sandel y su equipo documenta lo que podría ser la primera «guerra civil» observada en chimpancés salvajes. A pesar de que se ha conocido que los chimpancés son agresivos con forasteros, ver a un grupo cohesivo volverse contra sí mismo es una novedad sorprendente.

El Dilema del Comportamiento Social

Sandel reflexiona sobre este fenómeno: «La idea de que vecinos puedan atacar a vecinos es inquietante y nos acerca a la condición humana. Nos cuestiona cómo podemos cooperar y, al mismo tiempo, estar predispuestos a la violencia entre nosotros.»

Cambios en las Dinámicas del Grupo

Los investigadores han analizado más de 30 años de observaciones en el grupo de chimpancés Ngogo, el más grande del mundo. Entre 1995 y 2015, el grupo fue socialmente cohesivo, pero a partir de 2018, se evidenció una división clara entre los chimpancés occidentales y centrales.

Violencia y Pérdidas

Tras esta fractura, el grupo occidental lanzó 24 ataques coordinados contra el grupo central en los años siguientes, resultando en la muerte de al menos siete machos adultos y 17 infantes.

Paralelismos con la Historia Humana

Investigaciones previas, como las observaciones en Gombe, Tanzania, sugieren que conflictos similares ocurrieron en la década de 1970, aunque el entendimiento de estos comportamiento era limitado en aquel entonces. En el caso de Ngogo, la muerte de individuos clave y cambios en la jerarquía social parecen haber catalizado la ruptura.

El Impacto de Factores Externos

“Las muertes súbitas de miembros mayores pudieron haber debilitado los lazos sociales, haciendo que el grupo fuera vulnerable a la polarización”, señala Sandel. La aparición de enfermedades también pudo haber agravado esta situación, acelerando la división.

Implicaciones para la Conservación

Este descubrimiento plantea serias preocupaciones para la conservación de chimpancés, una especie ya amenazada de extinción. Según el estudio, aunque estas «guerras civiles» ocurren una vez cada 500 años, actividades humanas como la deforestación y enfermedades podrían volver estos conflictos más comunes.

La Lucha por la Supervivencia

Brian Wood, antropólogo evolutivo, destaca que el conflicto se traduce en una lucha por la supervivencia y la reproducción. “El grupo occidental ha logrado aumentar su fitness evolutivo a expensas del grupo central, que enfrenta la tasa de sobrevivencia más baja jamás documentada”, señala.

Reflexiones sobre la Sociedad Chimpancé

Este estudio marca un hito en la comprensión del comportamiento social de los chimpancés, mostrando cómo la cohesión grupal puede ser profundamente frágil en determinadas circunstancias. Sylvain Lemoine, profesor de antropología biológica, concluye que las conexiones sociales son fundamentales y pueden ser destruidas rápidamente.