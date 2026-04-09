Festival de San José en Posadas: un impulso económico de más de $93 millones

El Festival de San José, celebrado en el vibrante Parque La Cascada, atrajo a 18,000 personas y generó ingresos directos que alcanzaron casi 65 millones de pesos.

Un Evento que Conquista

La reciente edición del Festival de San José no solo cautivó a los asistentes, sino que también dejó una huella importante en la economía local. Según datos proporcionados por el Observatorio Económico de la Municipalidad de Posadas, los participantes y emprendedores evaluaron la organización del festival con altas calificaciones.

Impacto Económico Significativo

El evento, desarrollado del 20 al 22 de marzo, reportó un total de $93.500.000 en impacto económico. En esos días, se registró un flujo comercial de $64.709.500, con la venta de casi 4,000 litros de bebidas y más de 676 kilos de alimentos, destacando la notable actividad del sector gastronómico local.

Crecimiento para los Emprendedores

Más de la mitad de los emprendedores presentes confirmaron que sus ventas superaron las del año anterior, evidenciando el potencial del Festival como plataforma para fortalecer el tejido productivo de la región.

Calificaciones Altas de Satisfacción

Los asistentes ofrecieron una excelente puntuación de 8,9/10 en general, valorando aspectos como la selección artística y la ubicación del evento. Por su parte, los emprendedores dieron una calificación de 9,3/10 a la organización, subrayando la importancia de la coordinación eficaz.

Un Futuro Promisorio

La recolección de datos y la evaluación de eventos como el Festival de San José son clave para fortalecer las políticas turísticas y económicas en Posadas. “Contar con información precisa nos ayuda a seguir impulsando actividades que no solo unen a la comunidad, sino que también generan trabajo”, afirmaron desde la Oficina de Gestión de Datos.

El Festival de San José se ha consolidado como una fecha ineludible en el calendario posadeño, fusionando tradición y desarrollo económico mediante una planificación meticulosa basada en evidencia.