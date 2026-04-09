Dólar: Cierre del Jueves 9 de Abril

Actualización del Dólar: Cotizaciones del 9 de abril en Argentina
Hoy, en el mercado argentino, las cotizaciones del dólar reflejan una notable variación. Conocé todos los detalles sobre el cierre del dólar blue, oficial y financiero.
Cierre del Dólar Blue: ¿Cuáles son las cifras de hoy?
El dólar blue finalizó su jornada en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta, continuando su tendencia en el mercado paralelo.
Valor del Dólar Oficial en el Banco de la Nación
Según la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se establece hoy en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.
Impacto de la economía informal en la recaudación y el consumo nacional.
Uno a Uno: Dólares Financieros del 9 de abril
Dólar MEP: Cotización actual
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se sitúa en $1.421,70 para la compra y $1.423,20 para la venta.
Dólar Contado con Liquidación (CCL): Nueve de abril
El dólar CCL se establece hoy en $1.477,20 para la compra y $1.478,10 para la venta.
Aumento en el uso de tarjetas de crédito en supermercados y su relación con la morosidad.
Dólar Cripto: Cotización actual
En las transacciones de criptomonedas, el dólar cripto opera hoy en $1.474,30 para la compra y $1.474,40 para la venta.
Dólar Tarjeta: Cifras del 9 de abril
El tipo de cambio relacionado con el uso de tarjetas en el extranjero se posiciona en $1.826,50 para este jueves.
Advertencia del FMI sobre el impacto de conflictos en el hambre global.
Riesgo País: Un vistazo a la situación actual
El riesgo país, indicador de la estabilidad económica, se encuentra en 560 puntos básicos este jueves, según datos de JP Morgan.