Dólar: Cierre del Jueves 9 de Abril

Actualización del Dólar: Cotizaciones del 9 de abril en Argentina

Hoy, en el mercado argentino, las cotizaciones del dólar reflejan una notable variación. Conocé todos los detalles sobre el cierre del dólar blue, oficial y financiero.

Cierre del Dólar Blue: ¿Cuáles son las cifras de hoy?

El dólar blue finalizó su jornada en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta, continuando su tendencia en el mercado paralelo.

Valor del Dólar Oficial en el Banco de la Nación

Según la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se establece hoy en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.

Impacto de la economía informal en la recaudación y el consumo nacional.

Uno a Uno: Dólares Financieros del 9 de abril

Dólar MEP: Cotización actual

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se sitúa en $1.421,70 para la compra y $1.423,20 para la venta.

Cierre del Dólar Blue: Jueves 9 de abril

Dólar Contado con Liquidación (CCL): Nueve de abril

El dólar CCL se establece hoy en $1.477,20 para la compra y $1.478,10 para la venta.

Aumento en el uso de tarjetas de crédito en supermercados y su relación con la morosidad.

Dólar Cripto: Cotización actual

En las transacciones de criptomonedas, el dólar cripto opera hoy en $1.474,30 para la compra y $1.474,40 para la venta.

Dólar Tarjeta: Cifras del 9 de abril

El tipo de cambio relacionado con el uso de tarjetas en el extranjero se posiciona en $1.826,50 para este jueves.

Advertencia del FMI sobre el impacto de conflictos en el hambre global.

Riesgo País: Un vistazo a la situación actual

El riesgo país, indicador de la estabilidad económica, se encuentra en 560 puntos básicos este jueves, según datos de JP Morgan.