Euro: Cierre del 9 de abril

Hoy, jueves 9 de abril de 2026, las cifras del euro y el dólar marcan una jornada significativa en el mercado argentino. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Euro Blue: Cierre del día

El euro blue concluyó hoy con un valor de $1.716,75 de compra y $1.651,75 de venta. Este valor, que se establece en el mercado informal, suele ser mayor que el del euro oficial, reflejando la diferencia en los tipos de cambio entre estos dos mercados.

Euro Oficial: Cotización actual

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se situó en $1.555,00 para la compra y $1.655,00 para la venta en la misma fecha.

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Euro Tarjeta: Referencia para gastos

El euro tarjeta, que se utiliza principalmente para gastos en el extranjero, se encontraba hoy a $2.169,45 para la compra y $1.573,44 para la venta.

Cotización del euro blue del 9 de abril

Variaciones en Bancos de Argentina

A continuación, las cotizaciones del euro en distintos bancos argentinos al cierre de hoy:

Banco Ciudad: $1.565,00 compra y $1.665,00 venta.

Banco Nación: $1.555,00 compra y $1.655,00 venta.

Banco Supervielle: $1.561,00 compra y $1.657,00 venta.

Banco Francés: $1.600,00 compra y $1.660,00 venta.

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Dólar Blue: Actualidad hoy

En el paralelo, el dólar blue se fijó hoy en $1.380,00 para la compra y $1.390,00 para la venta, indicando la diferencia con el tipo de cambio oficial y reflejando la situación económica actual.

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El dólar blue, que se comercializa en el mercado informal, presenta valores más altos que su contraparte oficial, una tendencia habitual en la economía local.