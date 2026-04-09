Melania Trump: ‘No fui parte del abuso sexual de Epstein’

En un inesperado giro, la Primera Dama de EE. UU., Melania Trump, se dirigió a la prensa desde la Casa Blanca para desmentir las acusaciones que la vinculan con Jeffrey Epstein, un escándalo que ha persistido a lo largo del mandato de su esposo, el presidente Donald Trump.

En un pronunciamiento claro y contundente, Melania, de 55 años, expresó su rechazo a los rumores que circulan en redes sociales sobre su supuesta relación con el fallecido delincuente sexual Epstein. «Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben acabar hoy», afirmó. La exmodelo eslovena criticó a quienes difunden información falsa, destacando que «carecen de estándares éticos, humildad y respeto».

Una Declaración Sin Precedentes

La declaración llegó sin previo aviso y sin contexto acerca de por qué abordó el tema del escándalo ahora, cuando el enfoque mediático empezaba a desplazarse hacia otros asuntos, como el conflicto en Irán. Melania insistió en que «imágenes falsas y declaraciones sobre Epstein y yo han estado circulando durante años. Tengan cuidado con lo que creen: estas imágenes e historias son completamente falsas».

Desenmascarando Rumores

La Primera Dama enfatizó que nunca tuvo ninguna relación con Epstein. «No tengo conocimiento sobre el abuso de Epstein hacia sus víctimas. Nunca estuve involucrada en ninguna capacidad. Nunca fui parte de su avión y nunca visité su isla privada», sostuvo. Esta insistencia se suma a los esfuerzos por desvincular su nombre del escándalo, que ha sido una sombra en la presidencia de Trump.

Un Llamado a la Justicia

Además de desmentir los rumores, Melania Trump instó al Congreso a llevar a cabo audiencias públicas donde las víctimas de Epstein puedan testificar bajo juramento. «Es fundamental que se les dé la oportunidad de hablar y ser escuchadas», expresó, subrayando la importancia de la justicia para los sobrevivientes del escándalo.

Impacto en la Opinión Pública

Este renacimiento del escándalo de Epstein coincide con la intención de la administración de Trump de desviar la atención hacia otros temas. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE. UU. continúa liberando archivos relacionados con el caso, que han mantenido vivo el interés público y la especulación sobre las conexiones de Trump y Epstein.