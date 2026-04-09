Optima Seguridad Innovará con Drones y Perros Robot para Vigilancia

La innovación tecnológica irrumpe con fuerza en el ámbito de la seguridad privada en Córdoba, donde la empresa Optima Seguridad está redefiniendo las normas a través de la integración de drones, robots cuadrúpedos e inteligencia artificial en sus servicios.

El director de Optima Seguridad, Rodrigo Engelhardt, compartió en una reciente entrevista que el propósito de esta nueva iniciativa no es sustituir al personal humano, sino ampliar sus capacidades operativas. «La tecnología está aquí para potenciar al vigilador», aseveró, subrayando la importancia de unir estos recursos a las estructuras de seguridad preexistentes.

Nueva Era de Vigilancia: Tecnología al Servicio de la Seguridad

La propuesta contempla dispositivos como drones para el monitoreo de extensas áreas y robots cuadrúpedos, con habilidades que les permiten desempeñar diversas funciones operativas en instalaciones. Engelhardt explicó: “Estamos hablando de un robot, un perro, que puede realizar reconocimiento de terreno y detectar acciones. Además, su programación se adapta a las necesidades de cada cliente: puede hacer rondas y reportar situaciones como portones abiertos en tiempo real», añadió.

Adaptabilidad y Eficiencia en Cada Sector

Una de las características más destacadas de esta tecnología es su capacidad de personalización. Engelhardt destacó que «no son soluciones rígidas», lo que permite su aplicación en una amplia variedad de sectores, desde industrias hasta complejos logísticos y sanitarios.

El servicio, actualmente en fase de prueba con diversos clientes, se integrará a un esquema mensual que complementará la seguridad física convencional. Además, Optima Seguridad colabora con empresas tecnológicas que ofrecen apoyo continuo para la operación y mantenimiento de estos avanzados equipos.

Un Contexto que Exige Más

Engelhardt también comentó que el auge en la demanda por servicios de seguridad es una respuesta a las nuevas exigencias sociales. «Estamos en un contexto complejo que amplifica la necesidad de profesionalizar la seguridad», afirmó.

Con esta combinación de recursos humanos y tecnología avanzada, la estrategia de seguridad se reafirma como una tendencia en crecimiento. El objetivo es claro: mejorar la prevención, optimizar recursos y responder más eficazmente ante situaciones de riesgo.