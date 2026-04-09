Tragedia Familiar: ‘Pedí a mi hijo en vida y me lo devolvieron muerto’

El conmovedor adiós a Ángel, un niño de 4 años fallecido en Comodoro, desató un grito de desesperación de su padre, quien acusa a la Justicia de ignorar las advertencias sobre su bienestar.

El luto por la muerte de Ángel se mezcla con un fuerte reclamo por parte de su familia. En su último homenaje, su padre, Luis López, no solo expresó su dolor, sino que arremetió contra el sistema judicial y las autoridades responsables de su cuidado.

“Le pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”, declaró Luis entre lágrimas, mientras la indignación por el manejo de la situación crecía.

“Las Advertencias Fueron Ignoradas”

El padre recordó que su hijo había expresado su deseo de vivir con él. “Mi hijo estaba llorando, quería quedarse conmigo. Mostré videos y no me hicieron caso”, afirmó Luis.

Denunció que a pesar de sus esfuerzos, las alertas que lanzó fueron sistemáticamente desatendidas. “Informé a Protección, a mi abogado, a todos; les dije que algo le iba a pasar. Y sucedió”, agregó, reflejando su frustración.

Foto: JOSÉ «PORTU» GUERRERIRO

Incertidumbre sobre la Causa de la Muerte

Un elemento central en la controversia es la causa del fallecimiento. López rechazó rotundamente la posibilidad de que su hijo hubiera muerto de forma natural. “No tenía problemas de salud. ¿Me van a decir que fue muerte natural? No, lo mataron”, declaró con firmeza.

Estas afirmaciones coinciden con la investigación judicial en curso, que incluye pericias médicas y una reconstrucción de las últimas horas del niño. La familia también enfatiza el papel que jugaron las entidades encargadas de salvaguardar los derechos infantiles.

“¿Qué tipo de cuidados recibió? Se lo entregaron a su muerte”, interpeló una allegada, en referencia a la intervención previa de servicios de protección. Además, criticaron la falta de acción de quienes conocían la situación: “Siempre hablan después de que pasa todo. Si hubieran informado a tiempo, esto no habría sucedido”, señaló Luis.

Foto: JOSÉ «PORTU» GUERRERIRO

Demandas de Justicia y Respuestas Urgentes

En medio de su profundo dolor, la principal demanda de la familia es que la verdad sea esclarecida y que se identifiquen a los responsables. “Quiero justicia por mi hijo, quiero que paguen”, enfatizó López, quien cuestionó la falta de detenidos en el caso.

“¿Por qué hay personas que siguen sueltos mientras yo estoy viviendo esto?”, se preguntó, en un eco de la indignación que recorre la ciudad. Este trágico evento ha reavivado el debate sobre el funcionamiento de los sistemas de protección infantil y la eficacia de la respuesta judicial en situaciones críticas.