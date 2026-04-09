Diputada de Salta admite usar pasajes del Congreso para su hijo

Gabriela Flores, legisladora de Salta por "La Libertad Avanza", enfrenta intensas críticas tras reconocer que emplea pasajes oficiales para financiar los viajes de su hijo a Buenos Aires. Este polémico episodio pone en evidencia las contradicciones del discurso de austeridad de su partido.

La reciente declaración de Gabriela Flores ha encendido los debates en el ámbito político. La diputada admitió públicamente que utiliza pasajes del Congreso para solventar los traslados de su hijo, quien cursa Abogacía en la capital. Esta justificación llega en un momento en que su partido promueve la eliminación de privilegios en el uso de recursos estatales.

La Justificación de Flores

En medio de la polémica, Flores se defendió diciendo que la larga distancia y el desarraigo que conlleva su trabajo como diputada la llevan a recurrir a estos tramos aéreos para facilitar el movimiento de su hijo entre Salta y Buenos Aires. «No es un delito», afirmó, intentando minimizar la controversia que su declaración generó.

El Contexto Político Actual

La controversia no es trivial, ya que surge en un marco donde el Gobierno impulsa drásticos recortes en distintas áreas argumentando que «no hay plata». El uso de fondos públicos para fines personales, especialmente en una situación de ajuste, plantea serias interrogantes sobre la ética en la administración pública.

Un Doble Discurso

Este episodio resalta la dicotomía entre los principios libertarios que defienden y la práctica cotidiana en la función pública. A medida que la ciudadanía enfrenta un ajuste sin precedentes, se observa cómo las viejas costumbres de la política tradicional vuelven a asomarse, erosionando la promesa de un cambio real.

La Reacción de la Comunidad

La respuesta de la opinión pública ha sido contundente. Muchos consideran que esta conducta contradice el discurso de austeridad que el partido pregona. En una era de desconfianza hacia las instituciones, acciones como la de Flores pueden agravar aún más la situación.

La controversia que rodea a Gabriela Flores sirve como un recordatorio de que la ética en la función pública debe ser observada con rigor y que las prácticas que parecen favorecer a unos pocos a menudo socavan la confianza de la ciudadanía.