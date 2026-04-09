Protestas en Venezuela: La policía lanza gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que exigen mejores salarios y pensiones

Una multitud de 2,000 manifestantes se reunió en la capital venezolana para exigir aumentos salariales y de pensiones, desafiando la represión pasada y reclamando un cambio urgente.

El jueves, la policía venezolana lanzó gases lacrimógenos para dispersar a quienes marchaban hacia el palacio presidencial, en un claro reflejo de la creciente frustración ante la crisis económica.

Los manifestantes alzan la voz

Desde el corazón de Caracas, los protestantes, animados por el canto de “¡Sí, se puede!”, exigen mejoras salariales que contrarresten los sueldos que, para muchos, son insuficientes para sobrevivir. La presencia de policías antidisturbios no logró frenar su determinación de expresar sus demandas legítimas.

La crisis del costo de vida y la respuesta del gobierno

A medida que la frustración aumenta, también lo hacen las críticas hacia Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la caída de Nicolás Maduro. La expectativa de un aumento salarial, anunciada por Rodríguez para el 1 de mayo, ha generado más interrogantes que respuestas, dado que aún no se ha revelado la cifra exacta.

Hoy en día, el salario mínimo mensual en Venezuela se mantiene en 130 bolívares (aproximadamente 0.23 euros), y es notablemente inferior al umbral de pobreza de la ONU, que establece en alrededor de 3 dólares (2.56 euros) diarios. A pesar de los bonos en el sector público, los salarios son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias, que requieren en promedio 645 dólares (551 euros) al mes para alimentación, en un contexto de inflación que supera el 600% anual.

Demandas claras de los protestantes

Los manifestantes no solo se conforman con pequeños aumentos en los bonos, sino que exigen ajustes significativos en sus sueldos. “¡Basta de engaños sobre aumentos salariales!”, expresó Mauricio Ramos, un jubilado de 71 años, durante la protesta. “Quieren disfrazar nuestros bonos gubernamentales como salarios, lo cual es inaceptable”, añadió.

Implicaciones políticas y económicas

Rodríguez, designada con la mirada aprobadora del expresidente estadounidense Donald Trump, sostiene que cualquier aumento en los salarios debe ser “responsable” para evitar un aumento de la inflación. Sin embargo, la presión sobre el gobierno para actuar se intensifica, mientras los venezolanos continúan luchando por lo más básico.

La manifestación del jueves representa la mayor expresión pública de descontento desde agosto de 2024, momento en que muchos optaron por abstenerse de protestar ante las severas represalias. Tras un contexto de represión creciente, la voz del pueblo parece estar recuperando fuerza, desafiando los límites impuestos por años de crisis.