Córdoba: El Gobierno se olvida de la oferta salarial para docentes en la paritaria

La primera audiencia para abordar la paritaria docente en Córdoba concluyó sin nuevas propuestas salariales del Gobierno, dejando a los docentes en una espera incierta hasta el próximo encuentro programado.

La reunión, que tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo, se extendió por más de cinco horas en el marco de la conciliación obligatoria. A pesar de la larga jornada de negociación, ambas partes no lograron llegar a un acuerdo, por lo que el diálogo se suspende hasta el martes 14 de abril.

Posturas Encontradas en la Negociación

Roberto Cristalli, secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), expresó que, aunque se expusieron las demandas de los docentes y las dificultades del Gobierno, no hubo avances concretos. “El Gobierno está consciente de nuestras preocupaciones, y se comprometió a presentar una propuesta que satisfaga nuestras demandas en la próxima reunión”, afirmó Cristalli.

Demandas Clave de los Educadores

Los docentes exigen la recuperación del 25% de aumentos no otorgados y una urgente recomposición salarial ante el actual escenario económico. Cristalli subrayó que “la inflación es constante y la recaudación disminuye”, enfatizando que la demanda del sector es tanto justa como necesaria.

Descuentos por Días de Paro y Otras Problemáticas

Uno de los puntos más críticos en la negociación son los descuentos por días de paro que se aplicaron anteriormente. “Es insostenible que en una mesa de negociación no se considere este aspecto. Será un condicionante clave para llegar a un acuerdo”, advirtió el dirigente.

Adicionalmente, el gremio planteó otras inquietudes relacionadas con problemas administrativos, como las demoras en los pagos de salarios y las restricciones en la acumulación de cargos. “No es aceptable que docentes que comenzaron a trabajar no hayan recibido su salario tras dos meses”, ejemplificó Cristalli.

Expectativas para el Futuro

A pesar de la falta de propuestas concretas, desde UEPC valoran la “voluntad política” del Gobierno para continuar con las negociaciones, aun en un contexto económico complicado. Las partes están esperando que el próximo martes se logren avances que permitan encaminar la resolución de este conflicto salarial que afecta a miles de educadores en Córdoba.