Dólar blue estable este jueves; Banco Central adquirió dólares

Las reservas internacionales de Argentina experimentaron un incremento notable, mientras que el dólar blue se estabilizó en una jornada sin cambios significativos. Descubre los detalles del mercado cambiario en este informe.

Las reservas internacionales del país crecieron en 402 millones de dólares, alcanzando un total de 45.152 millones de dólares. Esta alza se produjo en un contexto donde los mercados se mantuvieron expectantes y cautelosos.

Dólar Blue: Estabilidad en la Cotización

El dólar blue cerró este jueves 9 de abril sin cambios, finalizando en $1390 para la venta y $1380 para la compra. Esta estabilidad refleja un equilibrio en la demanda y oferta de la divisa paralela.

Dólar MEP: ¿Cómo se Comportó?

En el caso del dólar MEP, la cotización se colocó en $1.423,90 al intercambiarse con el bono GD30, mostrando una ligera fluctuación, pero manteniendo un rango estable.

Dólar Contado con Liquidación: Números Clave

El dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.478,40, reflejando la dinámica del mercado en función de las expectativas económicas.

Dólar Cripto: La Nueva Frontera

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar se intercambió a un promedio de $1.472,60, resaltando la creciente adopción de estos activos digitales.

Unificación de Tipos de Cambio

El tipo de cambio unificado, que incluye el dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro, se cotiza en $1826,50, a lo que el gobierno busca darle un mayor orden.

Dólar Oficial: Estatus en el Mercado

El dólar oficial se posicionó en $1405 para la venta en su versión minorista, mientras que el mayorista se estableció en $1381.

Balance del Banco Central: Compras y Reservas

El Banco Central realizó una compra de 281 millones de dólares en el mercado cambiario, contribuyendo al aumento de las reservas que alcanzaron 45.152 millones de dólares.