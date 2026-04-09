Rally Sudamericano en Córdoba: 8 localidades, 13 emocionantes tramos

La emoción del automovilismo regresa a Córdoba con una nueva edición del Rally Sudamericano, que tendrá lugar del 17 al 19 de abril en Mina Clavero. Un evento imperdible para los amantes de la velocidad y la aventura.

Córdoba se convertirá en el epicentro del automovilismo al albergar una nueva fecha del Rally Sudamericano, que se llevará a cabo en conjunto con el Rally Argentino. Este emocionante evento, programado del 17 al 19 de abril, promete 534,44 kilómetros de pura adrenalina, de los cuales 175,54 serán cronometrados a través de 13 especiales en los impresionantes caminos serranos.

La presentación oficial del rally se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario, donde el gobernador Martín Llaryora destacó la relevancia de esta competencia. «Córdoba es la capital argentina del rally; esto está en nuestra esencia», afirmó, resaltando que el evento es el resultado de una sólida colaboración entre el gobierno provincial, los municipios y las organizaciones del sector.

Detalles de la Competencia

Las actividades iniciarán el viernes 17 con el shakedown en el Burrodromo de Mina Clavero, una prueba de 1,74 kilómetros que se llevará a cabo entre las 10:00 y las 13:00. En la misma jornada, a las 20:00, se realizará la ceremonia de largada simbólica frente al Casino local.

El sábado 18 se desarrollará la Etapa 1, que será la más larga del evento, abarcando siete tramos y 93,10 kilómetros cronometrados. Entre los especiales de esta etapa, mencionan Tala Cañada – Río Jaime, El Cruce – Ambul y El Mirador – Cuesta de San Luis.

El domingo 19 se completará la competencia con la Etapa 2, que incluye seis pruebas especiales y 82,44 kilómetros. Los tramos destacados serán El Faro – San José, Ciénaga de Allende – Mina Clavero y Giulio Cesare – Mina Clavero. Este último se convertirá en el Power Stage, que definirá la clasificación final. La jornada finalizará a las 15:03 con el ingreso al parque cerrado, seguido de la premiación a las 16:00 en el Casino.

El Impacto del Rally en Córdoba

El ministro de Vinculación Comunitaria y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, afirmó que este rally no solo posiciona a Córdoba en el escenario internacional, sino que también brinda a los cordobeses la oportunidad de participar en eventos de renombre.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, enfatizó el esfuerzo colaborativo detrás de este evento, subrayando que «Córdoba respira rally».

El intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, también destacó la importancia de la cooperación entre los diversos niveles del Estado y las instituciones para concretar el regreso de este emocionante evento a la región.