Australia en Vivo: Albanese Llega a Singapur para Conversaciones; Suspenden Búsqueda de Pescador Desaparecido en NSW

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha aterrizado en Singapur con un enfoque definido en las alianzas energéticas entre ambos países, mientras las tensiones internacionales marcan un panorama incierto.

Estrechan lazos en energía y combustible

Durante su llegada a Singapur, Albanese declaró que ambas naciones están «estratégicamente alineadas» en cuestiones de combustible y energía, previniendo un futuro complicado debido a los conflictos en el Medio Oriente.

“Ha habido daños significativos en el Golfo, lo que tendrá repercusiones durante al menos meses”, afirmó Albanese considerándose en medio de una difícil etapa global.

Importante reunión con Lawrence Wong

El primer ministro australiano se reunirá con su homólogo singapurense, Lawrence Wong, para celebrar una cumbre anual de líderes. Se tiene programada una conferencia de prensa conjunta posteriormente, tras una visita a las instalaciones de refinamiento de petróleo en la isla Jurong.

Intercambio vital de recursos

Singapur proporciona aproximadamente el 25% de los combustibles refinados que Australia necesita, lo que resalta la importancia de esta relación bilateral. Por su parte, Australia suministra alrededor del 33% del gas natural licuado (GNL) de Singapur.

“Compartimos valores y una relación de confianza. En tiempos difíciles, es crucial poder contar uno con el otro”, subrayó Albanese.

Expectativas sobre el suministro energético

Si bien no está claro si esta reunión resultará en el aseguramiento de nuevos suministros de combustible para Australia, Albanese insiste en que fortalecer la relación bilateral es fundamental.