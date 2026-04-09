Sarmiento y Diadema: ¡Partido adelantado!

Llega un nuevo capítulo en el apasionante Torneo Apertura del fútbol local, con un programa lleno de encuentros que prometen emociones y sorpresas.

Este fin de semana, el fútbol comodorense vibrará con una agenda cargada de partidos tanto en la Categoría «A» como en el Zonal del ascenso. El plato fuerte incluirá un adelanto especial: el choque entre Deportivo Sarmiento y Argentinos Diadema, que comenzará a las 15:00, antes de que el resto de los encuentros se inicien a las 16:00.

Programación de la Categoría «A»

La quinta fecha se disputará íntegramente el domingo, presentando cinco partidos programados para las 16:00. Destacamos el compromiso de Comisión de Actividades Infantiles, que lidera la tabla con cuatro victorias en cuatro partidos, visitando a General Saavedra, tercero en la clasificación.

En otro encuentro emocionante, Jorge Newbery, que sigue de cerca al puntero, recibirá a USMA, un equipo que busca sumar sus primeros puntos en la competición.

Encuentros Claves del Ascenso

En la división de ascenso, se jugarán siete partidos el sábado a las 16:00, con un duelo interzonal atractivo entre Nueva Generación, líder de la Zona «B», y Caleta Córdova, tercero en la Zona «A». También, Oeste Juniors, actual puntero de la Zona «A», se enfrentará a Ferro en un partido que promete ser de alto vuelo.

Calendario de Partidos

Categoría «A» – Domingo

15:00

Deportivo Sarmiento vs. Argentinos Diadema

16:00

Laprida vs. Deportivo Portugués

Rada Tilly vs. Próspero Palazzo

Jorge Newbery vs. USMA

General Saavedra vs. C.A.I.

Petroquímica vs. Huracán

Categoría «B» – Sábado

16:00

Talleres Jrs. vs. Ciudadela (cancha Ferro)

Comodoro FC vs. Florentino Ameghino

Oeste Jrs. vs. Ferro

San Martín vs. Deportivo Roca

Stella Maris vs. Tiro Federal

Universitario vs. Camioneros FC

Caleta Córdova vs. Nueva Generación