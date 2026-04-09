Banco Central Aligera Control del Dólar para Personas y Empresas

Con cambios que benefician tanto a viajeros como a freelancers, el Banco Central de la República Argentina busca simplificar el acceso a divisas y modernizar sus regulaciones financieras.

Flexibilización para Viajeros: Adiós al Límite de Efectivo

La reciente Comunicación «A» 8417 del Banco Central elimina el límite de US$ 50 en efectivo para los viajeros que utilizan tarjetas de crédito en cajeros automáticos en el exterior. Esta medida promete facilitar la gestión de gastos durante los viajes, permitiendo un acceso más fluido a fondos en el extranjero.

Beneficios para Freelancers y Exportadores

Para los profesionales independientes y aquellos que exportan bienes, la normativa proporciona una notable simplificación administrativa. Quienes reciban pagos por exportación de bienes están exentos de liquidar esos ingresos siempre que cumplan con ciertos plazos. Además, se amplían las excepciones a los servicios, ofreciendo mayor flexibilidad en el manejo de ingresos en divisas.

Análisis de Impacto

Esta medida resulta esencial para los freelancers que trabajan internacionalmente, ya que les otorga mayor libertad financiera y la posibilidad de gestionar sus ingresos sin las restricciones anteriores.

Modificaciones para Empresas

En el ámbito corporativo, la nueva norma introduce varias modificaciones. Destacan los cambios en los plazos:

Las operaciones intrafirmas ahora pueden realizarse en hasta 180 días para empresas con exportaciones anuales de hasta $200 millones.

para empresas con exportaciones anuales de hasta $200 millones. El plazo para liquidar divisas de exportaciones de indumentaria se amplía a 365 días .

. Las empresas tendrán hasta 3 días hábiles para acceder al mercado de cambios para el pago de deuda.

Estas medidas buscan brindar un alivio a las empresas, permitiéndoles mayor tiempo y flexibilidad en la gestión de sus operaciones financieras.

Controles y Declaraciones Juradas

A pesar de las facilidades, el BCRA implementará new mecanismos de control online. A partir del 10 de abril de 2026, será obligatorio registrar las transferencias de divisas en un nuevo sistema diseñado por el banco. También se requerirá una declaración jurada que impide la venta de títulos valores en moneda extranjera por 90 días tras cada operación.