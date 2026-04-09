Un Fin de Semana Inolvidable en Rada Tilly: ¡No Te lo Pierdas!

¡Vibrante Fin de Semana Cultural en Rada Tilly! Música, Títeres y Arte para Todos

La Secretaría de Cultura de Rada Tilly invita a vivir tres días llenos de arte, creatividad y diversión con una agenda repleta de actividades gratuitas para toda la familia.

Festival TAC – Conexiones Artísticas Globales

Este 10 de abril, la ciudad será el escenario del Festival TAC – Transatlantic Art Connection, que incluye dos proyecciones a las 19:30 horas en el Centro Cultural Rada Tilly y a las 22:30 horas en DelviUno.

Este evento, que combina lo virtual con lo presencial, ofrece proyecciones de obras seleccionadas y culmina con un set musical de un DJ/VJ. A continuación, el after party en DelviUno contará con música en vinilo y un impresionante mapping sobre los cristales del lugar.

Nacido en 2023, el festival busca conectar artistas de todo el mundo a través del lenguaje audiovisual, utilizando el océano como símbolo de unión.

Construcción de Autómatas: Aprender Jugando

El 11 de abril, a las 11:00 horas, la Biblioteca Municipal Asencio Abeijón acogerá un taller de “Construcción de Autómatas”, donde los participantes podrán explorar el funcionamiento de máquinas simples creando juguetes mecánicos.

La actividad, que es gratuita, combinará teoría y práctica a través de la construcción de un autómata con piezas de madera y mecanismos. Los interesados deben inscribirse previamente a través del WhatsApp 2974 28-1710.

Feria de Emprendedores y Artesanos: Apoyando lo Local

De 15:00 a 20:00 horas, el Centro Cultural Rada Tilly será el lugar de encuentro para la Feria de Emprendedores y Artesanos, un espacio ideal para conocer y apoyar a los productores locales.

Espectáculos de Títeres: Magia para Todas las Edades

El domingo 12 de abril, a las 17:30 horas, el Centro Cultural ofrecerá “Y la música viene”, un encantador espectáculo de marionetas de hilo presentado por la Compañía Troupe Vagabunda. Esta producción invita a un viaje musical por la rica cultura popular argentina, lleno de humor y personajes entrañables.

Giusto Cuerdas: Un Recorrido Musical Inolvidable

A las 20:30 horas, el ensamble Giusto Cuerdas, conformado por talentosos músicos de Comodoro Rivadavia, deleitará al público con un repertorio que va desde Mozart hasta rock nacional e internacional, incluyendo versiones de clásicos como The Beatles y Charly García.

Todas las actividades son de acceso libre y gratuito. Desde el Municipio invitan a la comunidad a sumarse a este fin de semana cultural, diseñado como un espacio de encuentro y participación para disfrutar en familia.