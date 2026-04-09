Chej Muse: Aumenta la Disponibilidad de Propiedades para Alquiler

La situación en el sector inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires está experimentando un giro significativo, desafiando la percepción de escasez de propiedades en el mercado de alquiler.

En una reciente entrevista con Canal E, el corredor inmobiliario Miguel Chej Muse reveló que la oferta de propiedades para alquiler está en aumento, contrarrestando la idea de una caída prolongada. En el último mes, se registró un incremento del 3,4%, alcanzando aproximadamente 14.800 unidades disponibles. Sin embargo, esta oferta está concentrada en seis barrios que representan el 52% del total, siendo Palermo el más destacado.

Precios de Alquiler: Incrementos Moderados

En cuanto a los precios, Chej Muse aclaró que, aunque hay un aumento nominal, este se mantiene por debajo de la inflación. Desde la implementación del DNU 70/23, los alquileres han aumentado un 31% menos que otros bienes económicos. Esto se traduce en una situación más favorable para los inquilinos, aunque la paridad con los salarios aún no se ha alcanzado.

Los precios actuales indican que un monoambiente puede costar alrededor de 450.000 pesos, mientras que un departamento de dos ambientes aproxima los 600.000 y uno de tres ambientes puede llegar a los 850.000 en áreas como Caballito, Almagro o Palermo.

Chej Muse también destacó la amplia variedad de opciones disponibles: “En la Ciudad de Buenos Aires hay 48 barrios y 14.000 propiedades para elegir”, lo que permite a los inquilinos priorizar tanto la ubicación como sus necesidades específicas.

Locales Comerciales: Vacancia y Nuevas Oportunidades

El sector comercial presenta una situación diferente, con un aumento en la vacancia de locales, especialmente en corredores tradicionales como Avenida Santa Fe y Cabildo. Sin embargo, Chej Muse señala que esta situación no es alarmante, ya que muchos negocios han trasladado sus operaciones a plataformas digitales como Mercado Libre.

A pesar de esta transformación en los hábitos de consumo, las vacantes en locales físicos también representan nuevas oportunidades para emprendedores. “Se están viendo locales en zonas centrales que antes nunca estaban disponibles”, enfatizó, resaltando así el potencial para innovaciones comerciales.

Además, se observa un proceso de reconversión en los rubros, con sectores en declive como el textil, mientras que áreas como la gastronomía y la tecnología muestran un notable crecimiento. En cuanto a los términos de acceso, se ha facilitado la negociación de contratos, destacando que “si tienes un alquiler de un millón de pesos, deberías tener una relación de una semana de facturación para poder cubrirlo».