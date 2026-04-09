Fallece a los 67 años Afrika Bambaataa, pionero del hip-hop

El icónico rapero y DJ estadounidense Afrika Bambaataa ha fallecido a los 67 años en Filadelfia, dejando un legado imborrable en la cultura hip-hop.

Un Legado que Transciende Generaciones

La noticia de su deceso, ocurrida alrededor de las 3 a.m. hora local debido a complicaciones por cáncer, ha sido confirmada por distintas fuentes, incluida la Hip-Hop Alliance. Este grupo, dirigido por el músico Kurtis Blow, destacó la influencia de Bambaataa en la formación de la cultura hip-hop como un movimiento global de paz y unidad.

Un Fundador y Visionario del Hip-Hop

Originario del Bronx, Bambaataa, cuyo nombre de nacimiento era Lance Taylor, fue fundamental en la creación del colectivo Universal Zulu Nation en los años 70, inspirándose en la figura de DJ Kool Herc y la solidaridad del pueblo zulú de África. Su trabajo sentó las bases de la identidad hip-hop a nivel mundial.

Impacto Musical en la Década de los 80

En 1982, saltó a la fama con su hit «Planet Rock», que fusionó el hip-hop con la música electrónica, estableciendo el electro funk como un género relevante. Colaboró con artistas icónicos como John Lydon, George Clinton y James Brown, y su innovador enfoque musical dejó una huella profunda en la industria.

Activismo Social y Colaboraciones Históricas

Bambaataa no solo fue un pionero musical; también participó en causas sociales significativas. En 1985, contribuyó al álbum «Sun City» junto a Artists United Against Apartheid, un grupo de músicos que protestaron contra el apartheid en Sudáfrica. Entre sus colegas estaban Bob Dylan, Bono y Bruce Springsteen, evidenciando su compromiso con la justicia social.

Controversias en su Vida Personal

A pesar de su legado musical, su vida estuvo marcada por controversias. En años recientes, fue acusado de abuso sexual, lo que generó un debate intenso dentro de la comunidad hip-hop. En 2016, varios hombres del Bronx hicieron denuncias de abuso, a lo que Bambaataa respondió calificándolas de «infundadas».

Desenlace Legal y Acusaciones

En 2025, un demandante anónimo lo acusó de abuso sexual durante su niñez, afirmando que el abuso comenzó cuando tenía solo 12 años. Bambaataa no se presentó en el tribunal y perdió el caso civil por defecto, lo que añade una capa de complejidad a su legado.